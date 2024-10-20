Поезд насмерть сбил 19-летнего парня в Новосибирской области

Posted 20 октября, 07:23
Published 20 октября, 07:23
Modified 20 октября, 07:25
Updated 20 октября, 07:25
По предварительным данным, молодой человек шел вдоль железнодорожных путей. Локомотивная бригада, заметив его, подала предупреждающий звуковой сигнал, а затем попыталась экстренно затормозить. Однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи пытаются установить все обстоятельства происшествия, чтобы понять, почему юноша оказался в опасной близости от путей и не заметил приближающийся поезд.