Поезд насмерть сбил 19-летнего парня в Новосибирской области

В настоящее время сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи пытаются установить все обстоятельства происшествия, чтобы понять, почему юноша оказался в опасной близости от путей и не заметил приближающийся поезд.