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Posted 20 октября, 07:23

Published 20 октября, 07:23

Modified 20 октября, 07:25

Updated 20 октября, 07:25

Трагедия произошла в атарском районе

Поезд насмерть сбил 19-летнего парня в Новосибирской области

20 октября 2024, 07:23
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Трагедия произошла в атарском районе
20 октября на железнодорожной станции Татарская в Новосибирской области произошла трагедия. Грузовой поезд сбил 19-летнего жителя города Татарска. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.

По предварительным данным, молодой человек шел вдоль железнодорожных путей. Локомотивная бригада, заметив его, подала предупреждающий звуковой сигнал, а затем попыталась экстренно затормозить. Однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи пытаются установить все обстоятельства происшествия, чтобы понять, почему юноша оказался в опасной близости от путей и не заметил приближающийся поезд.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Смерть#Железная дорога#Поезд#Инцидент#Трагедия#Транспортная полиция
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