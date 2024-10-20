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Posted 20 октября, 08:01

Published 20 октября, 08:01

Modified 20 октября, 08:03

Updated 20 октября, 08:03

Река окрашивается в зеленый не первый раз

Пожелтевшая река Иня напугала новосибирцев

20 октября 2024, 08:01
Фото: 1MI
Река окрашивается в зеленый не первый раз
Жители Новосибирска вновь встревожены состоянием реки Иня. В районе пешеходного моста микрорайона Весенний правый берег реки окрасился в желтый цвет. Местные жители подозревают, что причиной этого явления могут быть химические отходы, сброшенные в водоем.

Одной из первых на проблему обратила внимание местная жительница, которая заметила, как неизвестные вещества стекают в реку ручьем. Она рассказала, что похожие желтые разводы на берегах реки наблюдались еще в августе 2024 года, когда также возникли подозрения о сливе химикатов. Местные власти и экологи тогда не успели окончательно решить проблему, и сейчас жители вновь сталкиваются с тревожной ситуацией.

Несмотря на неоднократные обращения жителей, причины и источники загрязнения остаются неясными. В августе экологи уже брали пробы воды, однако результатов расследования до сих пор не опубликовано. Горожане надеются, что экологические службы обратят внимание на повторное загрязнение реки и проведут необходимые проверки.

Река ИняРека Иня
Река Иня. Фото: Инцидент Новосибирск

В связи с многочисленными жалобами, правоохранительные органы Новосибирской области начали новую проверку по факту возможного нарушения экологических норм. В частности, прокуратура взяла пробы воды для дальнейших исследований. На основе результатов экспертизы специалисты смогут установить источник загрязнения и принять меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Проверка#Иня
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