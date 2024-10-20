Пожелтевшая река Иня напугала новосибирцев

Posted 20 октября, 08:01
Published 20 октября, 08:01
Modified 20 октября, 08:03
Updated 20 октября, 08:03
Одной из первых на проблему обратила внимание местная жительница, которая заметила, как неизвестные вещества стекают в реку ручьем. Она рассказала, что похожие желтые разводы на берегах реки наблюдались еще в августе 2024 года, когда также возникли подозрения о сливе химикатов. Местные власти и экологи тогда не успели окончательно решить проблему, и сейчас жители вновь сталкиваются с тревожной ситуацией.
Несмотря на неоднократные обращения жителей, причины и источники загрязнения остаются неясными. В августе экологи уже брали пробы воды, однако результатов расследования до сих пор не опубликовано. Горожане надеются, что экологические службы обратят внимание на повторное загрязнение реки и проведут необходимые проверки.
В связи с многочисленными жалобами, правоохранительные органы Новосибирской области начали новую проверку по факту возможного нарушения экологических норм. В частности, прокуратура взяла пробы воды для дальнейших исследований. На основе результатов экспертизы специалисты смогут установить источник загрязнения и принять меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.