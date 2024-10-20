Пожелтевшая река Иня напугала новосибирцев

Одной из первых на проблему обратила внимание местная жительница, которая заметила, как неизвестные вещества стекают в реку ручьем. Она рассказала, что похожие желтые разводы на берегах реки наблюдались еще в августе 2024 года, когда также возникли подозрения о сливе химикатов. Местные власти и экологи тогда не успели окончательно решить проблему, и сейчас жители вновь сталкиваются с тревожной ситуацией.