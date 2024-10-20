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Posted 20 октября, 04:34

Published 20 октября, 04:34

Modified 20 октября, 04:34

Updated 20 октября, 04:34

Новые разработки новосибирских ученых

Ученые из Новосибирска создали травяной экстракт для борьбы с тромбами

20 октября 2024, 04:34
Фото: 1MI
Новые разработки новосибирских ученых
Сюжет
Covid-19
Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) разработали и запатентовали уникальный травяной экстракт, способный предотвращать образование тромбов. Это открытие может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются одной из основных причин смерт

Основой для создания экстракта стало растение нонея (Nonea rossica), которое можно встретить на Кавказе, в Крыму и Причерноморье. Стебли растения содержат антиоксидантные соединения, оказывающие антибактериальное и противогрибковое действия. Эти свойства особенно важны при ослабленном иммунитете, например, у пациентов с COVID-19, когда риск присоединения грибковых и бактериальных инфекций возрастает.

Тромбы — это сгустки крови, которые образуются внутри сосудов. Они могут блокировать кровоток, что приводит к инфарктам, инсультам и другим серьезным последствиям. Особенно высока опасность тромбообразования у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у тех, кто перенес COVID-19, так как заболевание повышает риск тромбообразования и инфекций.

Для получения экстракта ученые использовали верхние стебли нонеи, которые измельчали и помещали в этиловый спирт. Смесь нагревали на водяной бане при температуре 55 градусов Цельсия, затем охлаждали и обрабатывали в центрифуге для удаления лишних примесей. Полученный экстракт высушивали до состояния порошка.

Новосибирские ученые проверили эффективность экстракта на лабораторных крысах. В ходе эксперимента одна группа животных получала экстракт нонеи, а другая — синтетический антикоагулянт «Варфарин». Результаты показали, что экстракт имеет схожие свойства с лекарственным препаратом: время образования сгустков в крови у животных, получивших экстракт, увеличилось в 2,3 раза. Также были продемонстрированы антибактериальные и противомикробные эффекты экстракта.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Covid-19#Кровь#Эксперимент#Тромбы
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