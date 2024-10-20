Ученые из Новосибирска создали травяной экстракт для борьбы с тромбами

Тромбы — это сгустки крови, которые образуются внутри сосудов. Они могут блокировать кровоток, что приводит к инфарктам, инсультам и другим серьезным последствиям. Особенно высока опасность тромбообразования у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у тех, кто перенес COVID-19, так как заболевание повышает риск тромбообразования и инфекций.