Ученые из Новосибирска создали травяной экстракт для борьбы с тромбами

Posted 20 октября, 04:34
Published 20 октября, 04:34
Modified 20 октября, 04:34
Updated 20 октября, 04:34
Основой для создания экстракта стало растение нонея (Nonea rossica), которое можно встретить на Кавказе, в Крыму и Причерноморье. Стебли растения содержат антиоксидантные соединения, оказывающие антибактериальное и противогрибковое действия. Эти свойства особенно важны при ослабленном иммунитете, например, у пациентов с COVID-19, когда риск присоединения грибковых и бактериальных инфекций возрастает.
Тромбы — это сгустки крови, которые образуются внутри сосудов. Они могут блокировать кровоток, что приводит к инфарктам, инсультам и другим серьезным последствиям. Особенно высока опасность тромбообразования у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у тех, кто перенес COVID-19, так как заболевание повышает риск тромбообразования и инфекций.
Для получения экстракта ученые использовали верхние стебли нонеи, которые измельчали и помещали в этиловый спирт. Смесь нагревали на водяной бане при температуре 55 градусов Цельсия, затем охлаждали и обрабатывали в центрифуге для удаления лишних примесей. Полученный экстракт высушивали до состояния порошка.
Новосибирские ученые проверили эффективность экстракта на лабораторных крысах. В ходе эксперимента одна группа животных получала экстракт нонеи, а другая — синтетический антикоагулянт «Варфарин». Результаты показали, что экстракт имеет схожие свойства с лекарственным препаратом: время образования сгустков в крови у животных, получивших экстракт, увеличилось в 2,3 раза. Также были продемонстрированы антибактериальные и противомикробные эффекты экстракта.