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Posted 20 октября, 03:10

Published 20 октября, 03:10

Modified 20 октября, 03:12

Updated 20 октября, 03:12

Погода в Новосибирске

В Новосибирск приходит зима: к утру 20 октября выпал первый снег

20 октября 2024, 03:10
Фото: 1MI
Погода в Новосибирске

Снег выпал в Новосибирске 20 октября

Сегодня утром, 20 октября, жители Новосибирска проснулись и увидели первые признаки зимы — город накрыло снежным покровом.

По ночам температура уже начала опускаться ниже нуля, и осадки были только вопросом времени. Первый снег, хоть и не стал неожиданностью для многих, все же напомнил о приближении холодного сезона.

Снежные хлопья укрыли автомобили и улицы пока тонким белым слоем. Об этом сообщили читатели Atas.Info из Калининского районе. Предполагается, что уже днем снежный покров сойдет.

Снег и изморозь в Калининском районеСнег и изморозь в Калининском районе
Снег и изморозь в Калининском районеСнег и изморозь в Калининском районе
Снег и изморозь в Калининском районе. Фото: читатель. atas.info

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются колебания температуры: снегопад может смениться дождем, а затем снова морозами. Осенне-зимний переход начался, и теперь стоит ожидать, что погодные сюрпризы будут происходить чаще.

Первый снег — это также сигнал для городских властей, что пора активно готовиться к зимнему периоду. Технические службы города уже проводят осмотры оборудования и запасаются средствами для борьбы с зимними осадками.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Зима#Снег#Гололедица#Прогнозы
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