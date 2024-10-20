В Новосибирск приходит зима: к утру 20 октября выпал первый снег

Posted 20 октября, 03:10
Published 20 октября, 03:10
Modified 20 октября, 03:12
Updated 20 октября, 03:12
По ночам температура уже начала опускаться ниже нуля, и осадки были только вопросом времени. Первый снег, хоть и не стал неожиданностью для многих, все же напомнил о приближении холодного сезона.
Снежные хлопья укрыли автомобили и улицы пока тонким белым слоем. Об этом сообщили читатели Atas.Info из Калининского районе. Предполагается, что уже днем снежный покров сойдет.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются колебания температуры: снегопад может смениться дождем, а затем снова морозами. Осенне-зимний переход начался, и теперь стоит ожидать, что погодные сюрпризы будут происходить чаще.
Первый снег — это также сигнал для городских властей, что пора активно готовиться к зимнему периоду. Технические службы города уже проводят осмотры оборудования и запасаются средствами для борьбы с зимними осадками.