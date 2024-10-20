В Новосибирске демонтировали брусчатку перед Домом Ленина

Posted 20 октября, 05:49
Published 20 октября, 05:49
Modified 20 октября, 05:51
Updated 20 октября, 05:51
В городской администрации Новосибирска приняли решение не восстанавливать отдельные поврежденные плиточки, а полностью заменить тротуарное покрытие — предполагается, что его заменят на амфальт.
Асфальт имеет ряд преимуществ по сравнению с брусчаткой, включая более простое обслуживание и меньшие затраты на содержание. Таким образом, изменение тренда на укладку асфальта вместо брусчатки отражает новые подходы к благоустройству городской инфраструктуры.
Работы по демонтажу брусчатки сделали площадку перед Домом Ленина труднопроходимой. На противоположной стороне дороги также проходят работы по ремонту тротуара возле краеведческого музея.