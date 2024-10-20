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Posted 20 октября, 05:49

Published 20 октября, 05:49

Modified 20 октября, 05:51

Updated 20 октября, 05:51

Дом Ленина в Новосибирске

В Новосибирске демонтировали брусчатку перед Домом Ленина

20 октября 2024, 05:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Дом Ленина в Новосибирске
На Красном проспекте прошел демонтаж тротуарной плитки перед Домом Ленина. Работы были осуществлены с помощью экскаватора, который справился с задачей всего за несколько часов.

В городской администрации Новосибирска приняли решение не восстанавливать отдельные поврежденные плиточки, а полностью заменить тротуарное покрытие — предполагается, что его заменят на амфальт.

Асфальт имеет ряд преимуществ по сравнению с брусчаткой, включая более простое обслуживание и меньшие затраты на содержание. Таким образом, изменение тренда на укладку асфальта вместо брусчатки отражает новые подходы к благоустройству городской инфраструктуры.

Работы по демонтажу брусчатки сделали площадку перед Домом Ленина труднопроходимой. На противоположной стороне дороги также проходят работы по ремонту тротуара возле краеведческого музея.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Ремонт#Благоустройство#Демонтаж#Асфальт#Тротуар#Инфраструктура
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