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Posted 20 октября, 11:18

Published 20 октября, 11:18

Modified 20 октября, 11:20

Updated 20 октября, 11:20

Карта временных убежищ опубликована в Новосибирске

«Временные укрытия» нанесли на карту Новосибирска

20 октября 2024, 11:18
Фото: 1MI
Карта временных убежищ опубликована в Новосибирске
Новосибирцев начали информировать о размещении временных укрытий в городе.

Обозначения временных укратий появились на карте 2GIS. Всего в Новосибирске, по данным сервиса, числится 4055 укрытий.

Справка

Временными укрытиями считаются сооружения, которые могут облегчить воздействие ударной волны, защитить от обломков, светового и радиоактивного излучения. К ним относятся шалашы, навесы, землянки и т. п. В условиях городской местности в качестве временных, но не защитных убежищ могут служить подземные парковки, подвалы, технические подполья.

Временные укрытия в НовосибирскеВременные укрытия в Новосибирске
Временные укрытия в НовосибирскеВременные укрытия в Новосибирске
Временные укрытия в НовосибирскеВременные укрытия в Новосибирске
Временные укрытия в Новосибирске. Фото: 2GIS

Судя по карте 2GIS, в качестве временных убежищ в основном предлагают использовать подвальные помещения многоквартирных домов, торговые центры. При этом станции метро не отмечены как убежища. Также на карте отсутствуют бомбоубежища.

Напомним, в сентябре на карту системы «Мой Новосибирск» добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС (всего 71), сборных эвакуационных пунктов (193), пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (74). В 2023 году в мэрии Новосибирска корреспонденту Atas.info в ответ на запрос о местах расположения бомбоубежищ заявили, что эта информация не разглашается. В правовом поле убежища относятся к объектам гражданской обороны. Раскрытие их местонахождения может быть расценена как раскрытие гостайны.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Опасность#2ГИС#Подвалы#Адреса#Временные укрытия
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