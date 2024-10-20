«Временные укрытия» нанесли на карту Новосибирска

Posted 20 октября, 11:18
Published 20 октября, 11:18
Modified 20 октября, 11:20
Updated 20 октября, 11:20
Обозначения временных укратий появились на карте 2GIS. Всего в Новосибирске, по данным сервиса, числится 4055 укрытий.
Справка
Временными укрытиями считаются сооружения, которые могут облегчить воздействие ударной волны, защитить от обломков, светового и радиоактивного излучения. К ним относятся шалашы, навесы, землянки и т. п. В условиях городской местности в качестве временных, но не защитных убежищ могут служить подземные парковки, подвалы, технические подполья.
Судя по карте 2GIS, в качестве временных убежищ в основном предлагают использовать подвальные помещения многоквартирных домов, торговые центры. При этом станции метро не отмечены как убежища. Также на карте отсутствуют бомбоубежища.
Напомним, в сентябре на карту системы «Мой Новосибирск» добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС (всего 71), сборных эвакуационных пунктов (193), пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (74). В 2023 году в мэрии Новосибирска корреспонденту Atas.info в ответ на запрос о местах расположения бомбоубежищ заявили, что эта информация не разглашается. В правовом поле убежища относятся к объектам гражданской обороны. Раскрытие их местонахождения может быть расценена как раскрытие гостайны.