Авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это

Posted 21 октября, 02:04
Published 21 октября, 02:04
Modified 21 октября, 02:06
Updated 21 октября, 02:06
Отвечать за нарушения пришлось компании S7 или известной как «Сибирь». Летом она задержала рейс из Иркутска в Новосибирск. Длилось это более чем 10 часов.
Авиакомпания обязана была предоставить пассажирам еду и жилье, однако этого не произошло. Руководству внесли представление, провели профилактическую беседу, а также выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.
Это не единственный штраф компании. Она не единожды нарушала права пассажиров и получила штрафы. При этом, вероятно, никаких организационных выводов не сделано — пассажиры каждый раз рискуют, покупая билет. Не редки случаи овербукинга, задержек рейсов и других нарушений.