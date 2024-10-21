Авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это

Это не единственный штраф компании. Она не единожды нарушала права пассажиров и получила штрафы. При этом, вероятно, никаких организационных выводов не сделано — пассажиры каждый раз рискуют, покупая билет. Не редки случаи овербукинга, задержек рейсов и других нарушений.