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Posted 21 октября, 02:04

Published 21 октября, 02:04

Modified 21 октября, 02:06

Updated 21 октября, 02:06

Штраф составил 30 тысяч

Авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это

21 октября 2024, 02:04
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Штраф составил 30 тысяч

Авиакомпания S7 вновь нарушила права пассажиров из Новосибирска

Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажиров, подробности дали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отвечать за нарушения пришлось компании S7 или известной как «Сибирь». Летом она задержала рейс из Иркутска в Новосибирск. Длилось это более чем 10 часов.

Авиакомпания обязана была предоставить пассажирам еду и жилье, однако этого не произошло. Руководству внесли представление, провели профилактическую беседу, а также выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.

Это не единственный штраф компании. Она не единожды нарушала права пассажиров и получила штрафы. При этом, вероятно, никаких организационных выводов не сделано — пассажиры каждый раз рискуют, покупая билет. Не редки случаи овербукинга, задержек рейсов и других нарушений.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Штраф#Иркутск
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