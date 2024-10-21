Бизнесвумен кинула ребенка в аэропорту и улетела в Таиланд: подробности

Мужчина отмечает, что нахождение ребенка у него незаконно, ведь ранее суд постановил, что отец может видеться с сыном лишь трижды в неделю, а жить он должен с матерью. Кроме того, все личные вещи мальчика остались в квартире матери, так что сейчас Александру пришлось покупать ему новую одежду и учебники.