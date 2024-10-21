Бизнесвумен кинула ребенка в аэропорту и улетела в Таиланд: подробности

Posted 21 октября, 09:58
Published 21 октября, 09:58
Modified 21 октября, 10:00
Updated 21 октября, 10:00
Как пояснил мужчина в разговоре с Atas.Info, он с матерью ребенка уже развелись и сейчас через суд делят имущество, а также определяют порядок общения с сыном. По словам мужчины, его выгнали из собственной квартиры, а общаться с детьми не давали.
«Во время судебного процесса я ограничил детям выезд за границу, так как опасался за их жизнь. Боялся, что она будет на лежаке, в телефоне, а дети просто уйдут в воду без присмотра. В последние разы она стала вести себя не очень корректно по отношению к детям — это именно пропадание в телефоне, отсутствие внимания», — пояснил Александр.
В октябре женщина собралась лететь в Таиланд, а заодно решила взять с собой ребенка. К этому моменту ограничения на выезд уже должны были закончиться, однако из-за проблем с документами что-то пошло не так, и мать с сыном не пропустили за границу. Женщина решила лететь одна.
«Мне она позвонила уже непосредственно с приграничного поста. Попросила меня где-то достать определение о снятии ограничений. У меня этой бумаги нет. Я сказал, что помочь ничем не могу, разговор завершился. Потом мне стали поступать от нее сообщения: „Я оставила ребенка в аэропорту, поезжай забирай“, — вспоминает отец. — Я не думал, что до такого бреда может дойти. А она действительно оставила его. Потом мне позвонили сотрудники полиции и сказали, чтоб я забирал ребенка».
Мужчина отмечает, что нахождение ребенка у него незаконно, ведь ранее суд постановил, что отец может видеться с сыном лишь трижды в неделю, а жить он должен с матерью. Кроме того, все личные вещи мальчика остались в квартире матери, так что сейчас Александру пришлось покупать ему новую одежду и учебники.
По словам Александра, основной причиной недоверия к экс-супруге стала ее деятельность. Она же стала толком к бракоразводному процессу.
«Она занимается сетевым маркетингом, из-за чего мы и развелись. Позиционирует себя как успешная бизнес-леди со всеми этими страшными картинками. А у них в Таиланде была очередная сходка неких лидеров, как они сами себя называют. И поэтому ей надо было туда лететь, вот она приняла такое решение — бросить ребенка», — поделился мужчина.
Справка
Сетевой маркетинг — это модель продвижения товаров от производителя к потребителю без привычных посредников в виде розничных магазинов. Строится такой бизнес по принципу пирамиды. Производитель получает процент с продаж каждого сотрудника, сотрудники также получают проценты с привлеченных ими агентов. В некоторых странах такой вид бизнеса признан незаконным. В России также высказывается мнение о мошенническом принципе такого предпринимательства.
Сейчас сын находится с отцом, продолжает ходить в школу. Когда женщина вернется в Новосибирск, продолжатся судебные тяжбы.