BMW без номеров врезался в авто с 3-месячным ребенком в Новосибирске

По данным ГИБДД, авария произошла около 12:00. 28-летний водитель BMW X5 ехал в сторону улицы Титова со стороны улицы Пархоменко. В районе дома №21 корпус 1, пытаясь обогнать попутные автомобили, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находился грудной ребенок 2024 года рождения.