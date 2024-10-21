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Posted 21 октября, 13:27

Published 21 октября, 13:27

Modified 21 октября, 13:29

Updated 21 октября, 13:29

Место ДТП

BMW без номеров врезался в авто с 3-месячным ребенком в Новосибирске

21 октября 2024, 13:27
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Место ДТП
21 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал трехмесячный мальчик, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По данным ГИБДД, авария произошла около 12:00. 28-летний водитель BMW X5 ехал в сторону улицы Титова со стороны улицы Пархоменко. В районе дома №21 корпус 1, пытаясь обогнать попутные автомобили, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находился грудной ребенок 2024 года рождения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Мальчика доставили в больницу для медицинского обследования. На данный момент его состояние уточняется.

Против водителя BMW возбуждено административное расследование. По предварительным данным, его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, что также стало поводом для вынесения постановления о нарушении.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Скорая помощь#BMW
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