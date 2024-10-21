BMW без номеров врезался в авто с 3-месячным ребенком в Новосибирске

Posted 21 октября, 13:27
Published 21 октября, 13:27
Modified 21 октября, 13:29
Updated 21 октября, 13:29
По данным ГИБДД, авария произошла около 12:00. 28-летний водитель BMW X5 ехал в сторону улицы Титова со стороны улицы Пархоменко. В районе дома №21 корпус 1, пытаясь обогнать попутные автомобили, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находился грудной ребенок 2024 года рождения.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Мальчика доставили в больницу для медицинского обследования. На данный момент его состояние уточняется.
Против водителя BMW возбуждено административное расследование. По предварительным данным, его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, что также стало поводом для вынесения постановления о нарушении.