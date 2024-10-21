atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 01:28

Published 21 октября, 01:28

Modified 21 октября, 01:29

Updated 21 октября, 01:29

Снег ждет новосибирцев

Дождь со снегом всю неделю будут кошмарить жителей Новосибирска

21 октября 2024, 01:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Снег ждет новосибирцев

Жителей Новосибирска предупредили о снегопадах и дождях на неделе

В Новосибирской области сохранится плюсовая температура на неделе, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Сайт world-weather прогнозирует дождь с 24 октября. При этом температура воздуха будет в пределах +5…+6 днем и столько же ночью. Самым теплым днем станет воскресенье, 27 октября, с температурой до +7.

Gismeteo всю неделю прогнозирует осадки в виде дождя. К выходным потеплеет до +10. 21 и 22 числа возможет снег с дождем. Из-за резких перепадов давления возможно ухудшение состояния у людей, страдающих хроническими недугами сердечно-сосудистой системы.

Снег с дождем обещает и «Яндекс. Погода». Это случится 21, 22 и 23 числа. Дождь ожидается всю неделю. Также в городе действовал режим черного неба.

Последнее теплое дыхание осени — какой будет погода на выходных в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотни выброшенных писем нашли в НовосибирскеШкольник в противогазе упал в обморок на уроке ОБЖ в НовосибирскеМужчина с автоматом на улице напугал жителей НовосибирскаБывшая жена актера Прилучного отсудила у него детей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Снег#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика