Дождь со снегом всю неделю будут кошмарить жителей Новосибирска

Posted 21 октября, 01:28
Published 21 октября, 01:28
Modified 21 октября, 01:29
Updated 21 октября, 01:29
Сайт world-weather прогнозирует дождь с 24 октября. При этом температура воздуха будет в пределах +5…+6 днем и столько же ночью. Самым теплым днем станет воскресенье, 27 октября, с температурой до +7.
Gismeteo всю неделю прогнозирует осадки в виде дождя. К выходным потеплеет до +10. 21 и 22 числа возможет снег с дождем. Из-за резких перепадов давления возможно ухудшение состояния у людей, страдающих хроническими недугами сердечно-сосудистой системы.
Снег с дождем обещает и «Яндекс. Погода». Это случится 21, 22 и 23 числа. Дождь ожидается всю неделю. Также в городе действовал режим черного неба.