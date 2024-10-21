atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 08:27

Published 21 октября, 08:27

Modified 21 октября, 08:29

Updated 21 октября, 08:29

Экстрасенс участвует в шоу

Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу

21 октября 2024, 08:27
Фото: ТНТ
Экстрасенс участвует в шоу
Новосибирец участвует в мистическом шоу: в последнем выпуске у него произошел конфликт с участниками, сообщает телеканал ТНТ.

Тимофей Руденко принимает участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Вместе с ним боролись за место экстрасенсы Елена Ивашина и Юлий Котов. Соперникам не понравилось, что победитель и обладатель синей руки пришел на «Реванш».

«Ты уже руку взял, дай другим ее взять. Ты сейчас занял чье-то место», — высказался Котов.

Однако ситуация сильного конфликта не набрала. Тимофей провалил одно испытание, а с двумя другими хорошо справился. В результате, проект покинула Елена.

Ранее новосибирец боролся с шаманом в поиске эскортницы. За прохождение испытания его даже похвалили.

Сирота из Новосибирской области стала звездой шоу «Ты супер!»
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Новосибирска принес на «Битву шефов» странное блюдо — чем он удивил поваровЧеловеческие мозги и сердце привезли юные кулинары на шоу «Кондитер. Дети»Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Экстрасенс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика