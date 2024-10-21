Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу

Тимофей Руденко принимает участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Вместе с ним боролись за место экстрасенсы Елена Ивашина и Юлий Котов. Соперникам не понравилось, что победитель и обладатель синей руки пришел на «Реванш».