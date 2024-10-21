Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу

Posted 21 октября, 08:27
Published 21 октября, 08:27
Modified 21 октября, 08:29
Updated 21 октября, 08:29
Тимофей Руденко принимает участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Вместе с ним боролись за место экстрасенсы Елена Ивашина и Юлий Котов. Соперникам не понравилось, что победитель и обладатель синей руки пришел на «Реванш».
«Ты уже руку взял, дай другим ее взять. Ты сейчас занял чье-то место», — высказался Котов.
Однако ситуация сильного конфликта не набрала. Тимофей провалил одно испытание, а с двумя другими хорошо справился. В результате, проект покинула Елена.
Ранее новосибирец боролся с шаманом в поиске эскортницы. За прохождение испытания его даже похвалили.