Фальшивые 5-тысячные купюры распространились по Новосибирской области

Posted 21 октября, 05:26
Published 21 октября, 05:26
Modified 21 октября, 05:28
Updated 21 октября, 05:28
За прошедшую неделю произошло два факта, когда сбывали фальшивые купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил глава МВД Кирилл Травин. Кто именно совершил эти преступления, полиция еще не установила.
Именно пятитысячные купюры подделывают все чаще. Банкнота является второй по популярности после 1000 рублей. Причем фактов подделки становится с каждым годом все больше.
Также за указанный период зафиксированы 224 кражи на общую сумму в 60 млн рублей. Житель Новосибирска скончался на суде, где проходило заседания по факту подделки купюр.