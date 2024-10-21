Гектар наркотической травы уничтожили в Новосибирской области

После проведенной проверки выяснилось, что трава в свободном доступе росла на участке. Это допустил глава муниципалитета, поэтому его привлекли к дисциплинарной ответственности. Тогда чиновника обязали избавиться от травы. Всего был уничтожен гектар дикорастущей травы, содержащей в составе запрещенные вещества.