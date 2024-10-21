Гектар наркотической травы уничтожили в Новосибирской области

Posted 21 октября, 04:50
Published 21 октября, 04:50
Modified 21 октября, 04:52
Updated 21 октября, 04:52
Все произошло в Сокурском сельсовете в Мошковском районе. Мужчина собрал наркосодержащую траву, за что его обвинили в хранении наркотиков.
После проведенной проверки выяснилось, что трава в свободном доступе росла на участке. Это допустил глава муниципалитета, поэтому его привлекли к дисциплинарной ответственности. Тогда чиновника обязали избавиться от травы. Всего был уничтожен гектар дикорастущей травы, содержащей в составе запрещенные вещества.
Напомним, что опасность употребления наркотических средств огромна. Люди быстро обретают зависимость, от которой позже очень тяжело избавиться.
Реальный срок получил наркоторговец из Новосибирского района. Он хотел сбыть четыре килограмма синтетических наркотиков.