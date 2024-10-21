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Posted 21 октября, 04:50

Published 21 октября, 04:50

Modified 21 октября, 04:52

Updated 21 октября, 04:52

Траву убрали

Гектар наркотической травы уничтожили в Новосибирской области

21 октября 2024, 04:50
Фото: прокуратура НСО
Траву убрали
В Новосибирской области избавились от растения, содержащего наркотические вещества в составе, подробности озвучила прокуратура.

Все произошло в Сокурском сельсовете в Мошковском районе. Мужчина собрал наркосодержащую траву, за что его обвинили в хранении наркотиков.

После проведенной проверки выяснилось, что трава в свободном доступе росла на участке. Это допустил глава муниципалитета, поэтому его привлекли к дисциплинарной ответственности. Тогда чиновника обязали избавиться от травы. Всего был уничтожен гектар дикорастущей травы, содержащей в составе запрещенные вещества.

Напомним, что опасность употребления наркотических средств огромна. Люди быстро обретают зависимость, от которой позже очень тяжело избавиться.

Фото: прокуратура НСО

Реальный срок получил наркоторговец из Новосибирского района. Он хотел сбыть четыре килограмма синтетических наркотиков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Наркотики
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