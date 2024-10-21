Индексация пенсий в 2025 году: как изменятся выплаты пенсионерам с 1 января

Posted 21 октября, 04:52
Published 21 октября, 04:52
Modified 21 октября, 04:54
Updated 21 октября, 04:54
Согласно проекту бюджета, к концу 2025 года страховая пенсия по старости увеличится на 7,5% по сравнению с 2024 годом. Это прибавка в размере 1 634 рубля, благодаря чему средняя выплата составит 23 481 рублей. Но это не единственное изменение. Дополнительно планируется индексация на те же 7,5%, что позволит увеличить сумму пенсии до 24 059 рублей.
Индексация страховой пенсии проводится в соответствии с уровнем инфляции, чтобы помочь пенсионерам справиться с растущими расходами. Повышение выплат отражает стремление государства поддержать граждан старшего возраста и улучшить их финансовое положение.
Изменения также коснутся и получателей социальной пенсии, которая выплачивается гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа. В 2025 году эта пенсия увеличится более существенно — на 14,7%, что в денежном выражении составляет прибавку в 1 980 рублей. Таким образом, к концу года социальная пенсия достигнет 15 456 рублей.
Рост социальной пенсии призван повысить уровень жизни тех, кто не смог наработать трудовой стаж, но нуждается в социальной поддержке. Ежегодная индексация таких выплат направлена на уменьшение разрыва между страховыми и социальными пенсиями.
Помимо планов на 2025 год, в проекте бюджета на 2026–2027 годы также заложены индексации пенсий. Ожидается, что в этот период индексация будет проводиться дважды в год, что позволит поддерживать уровень пенсий на фоне инфляции.
Таким образом, пенсионеры Новосибирска и других регионов России могут рассчитывать на постепенное увеличение выплат в ближайшие годы.