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Posted 21 октября, 04:52

Published 21 октября, 04:52

Modified 21 октября, 04:54

Updated 21 октября, 04:54

Пенсии изменятся в 2025 году

Индексация пенсий в 2025 году: как изменятся выплаты пенсионерам с 1 января

21 октября 2024, 04:52
Фото: 1MI
Пенсии изменятся в 2025 году

Размер пенсии вырастет в Новосибирской области в 2025 году

В 2025 году жителей Новосибирской области и других регионов ожидают изменения в размере пенсий. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год, предусматривающий повышение пенсий для граждан страны.

Страховая пенсия по старости

Согласно проекту бюджета, к концу 2025 года страховая пенсия по старости увеличится на 7,5% по сравнению с 2024 годом. Это прибавка в размере 1 634 рубля, благодаря чему средняя выплата составит 23 481 рублей. Но это не единственное изменение. Дополнительно планируется индексация на те же 7,5%, что позволит увеличить сумму пенсии до 24 059 рублей.

Индексация страховой пенсии проводится в соответствии с уровнем инфляции, чтобы помочь пенсионерам справиться с растущими расходами. Повышение выплат отражает стремление государства поддержать граждан старшего возраста и улучшить их финансовое положение.

Социальная пенсия

Изменения также коснутся и получателей социальной пенсии, которая выплачивается гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа. В 2025 году эта пенсия увеличится более существенно — на 14,7%, что в денежном выражении составляет прибавку в 1 980 рублей. Таким образом, к концу года социальная пенсия достигнет 15 456 рублей.

Рост социальной пенсии призван повысить уровень жизни тех, кто не смог наработать трудовой стаж, но нуждается в социальной поддержке. Ежегодная индексация таких выплат направлена на уменьшение разрыва между страховыми и социальными пенсиями.

Перспективы до 2027 года

Помимо планов на 2025 год, в проекте бюджета на 2026–2027 годы также заложены индексации пенсий. Ожидается, что в этот период индексация будет проводиться дважды в год, что позволит поддерживать уровень пенсий на фоне инфляции.

Таким образом, пенсионеры Новосибирска и других регионов России могут рассчитывать на постепенное увеличение выплат в ближайшие годы.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Новосибирская область#Пенсии#Бюджет#Индексация#Пенсионеры#Финансы
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