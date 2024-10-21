Индексация пенсий в 2025 году: как изменятся выплаты пенсионерам с 1 января

Согласно проекту бюджета, к концу 2025 года страховая пенсия по старости увеличится на 7,5% по сравнению с 2024 годом. Это прибавка в размере 1 634 рубля, благодаря чему средняя выплата составит 23 481 рублей. Но это не единственное изменение. Дополнительно планируется индексация на те же 7,5%, что позволит увеличить сумму пенсии до 24 059 рублей.