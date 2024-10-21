Когда отремонтируют Октябрьский мост в Новосибирске: мэр назвал дату открытия полос

Posted 21 октября, 06:55
Published 21 октября, 06:55
Modified 21 октября, 06:57
Updated 21 октября, 06:57
Изначально завершение ремонтных работ на этом объекте было намечено на декабрь 2024 года, однако подрядчики заявили о возможности досрочного завершения работ.
Ремонтные работы на мосту находятся под контролем муниципального казенного учреждения «Гормост», которое следит за выполнением всех обязательств подрядчика. По словам Кудрявцева, основные работы на Октябрьском мосту уже близки к завершению, а финальный этап асфальтирования проходит ускоренными темпами. Несмотря на изначальные опасения, связанные с погодными условиями и сроками, подрядчики обещают завершить проект досрочно.
«"Гормост» контролирует выполнение важной задачи — возобновление шестиполосного движения по Октябрьскому мосту. Основные работы близки к завершению. Подрядчики обещают выполнить все работы досрочно и открыть движение в середине ноября», — пояснил Кудрявцев.
Новосибирск в последнее время часто сталкивается с проблемами в эксплуатации своих мостов. Так, 17 октября было открыто движение по Димитровскому мосту, который также ремонтировался в аварийном порядке. Несмотря на завершение основных работ, весной 2025 года там предстоит продолжение ремонта, включая замену временного покрытия.