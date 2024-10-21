Когда отремонтируют Октябрьский мост в Новосибирске: мэр назвал дату открытия полос

Новосибирск в последнее время часто сталкивается с проблемами в эксплуатации своих мостов. Так, 17 октября было открыто движение по Димитровскому мосту, который также ремонтировался в аварийном порядке. Несмотря на завершение основных работ, весной 2025 года там предстоит продолжение ремонта, включая замену временного покрытия.