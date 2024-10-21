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Posted 21 октября, 06:55

Published 21 октября, 06:55

Modified 21 октября, 06:57

Updated 21 октября, 06:57

Октябрьский мост в Новосибирске

Когда отремонтируют Октябрьский мост в Новосибирске: мэр назвал дату открытия полос

21 октября 2024, 06:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Октябрьский мост в Новосибирске

Движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске откроют досрочно

Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске планируется открыть раньше запланированного срока, сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания в правительстве региона.

Изначально завершение ремонтных работ на этом объекте было намечено на декабрь 2024 года, однако подрядчики заявили о возможности досрочного завершения работ.

Ремонтные работы на мосту находятся под контролем муниципального казенного учреждения «Гормост», которое следит за выполнением всех обязательств подрядчика. По словам Кудрявцева, основные работы на Октябрьском мосту уже близки к завершению, а финальный этап асфальтирования проходит ускоренными темпами. Несмотря на изначальные опасения, связанные с погодными условиями и сроками, подрядчики обещают завершить проект досрочно.

«"Гормост» контролирует выполнение важной задачи — возобновление шестиполосного движения по Октябрьскому мосту. Основные работы близки к завершению. Подрядчики обещают выполнить все работы досрочно и открыть движение в середине ноября», — пояснил Кудрявцев.

Новосибирск в последнее время часто сталкивается с проблемами в эксплуатации своих мостов. Так, 17 октября было открыто движение по Димитровскому мосту, который также ремонтировался в аварийном порядке. Несмотря на завершение основных работ, весной 2025 года там предстоит продолжение ремонта, включая замену временного покрытия.

Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске полностью возобновили
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