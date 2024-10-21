Мать похитила сына и увезла его от отца за тысячи километров: что стало с ребенком

Ситуация началась с судебного разбирательства между супругами из Казани, в результате которого было принято решение о временном проживании детей с отцом до завершения судебного процесса. Однако мать ребенка не выполнила решение суда и вместе с трехлетним сыном покинула Казань, уехав в Новосибирск, где скрывалась от представителей правопорядка.