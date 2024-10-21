Мать похитила сына и увезла его от отца за тысячи километров: что стало с ребенком

Posted 21 октября, 11:50
Published 21 октября, 11:50
Modified 21 октября, 12:39
Updated 21 октября, 12:39
Ситуация началась с судебного разбирательства между супругами из Казани, в результате которого было принято решение о временном проживании детей с отцом до завершения судебного процесса. Однако мать ребенка не выполнила решение суда и вместе с трехлетним сыном покинула Казань, уехав в Новосибирск, где скрывалась от представителей правопорядка.
В ходе исполнительного производства приставы Новосибирска обошли все адреса, указанные в исполнительном документе, однако должницу не удалось найти. Поиски ребенка усложнялись отсутствием информации в поликлиниках и детских садах, что указывало на попытки женщины избежать обнаружения.
Несмотря на это, благодаря тщательно организованным разыскным мероприятиям судебным приставам удалось установить район, где скрывалась мать с сыном. Несколько дней наблюдений принесли результат — женщину с ребенком заметили, когда она гуляла во дворе. После этого сотрудники приставов преградили ей путь.
Передача ребенка отцу была проведена в строгом соответствии с законодательством — в присутствии понятых, психолога и органов опеки. Судебный пристав зачитала требование суда, после чего ребенок был передан отцу. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением требований исполнительного документа.