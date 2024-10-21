Мигрантов-нелегалов привезли в Новосибирск — что с ними сделали

Posted 21 октября, 05:07
Published 21 октября, 05:07
Modified 21 октября, 05:09
Updated 21 октября, 05:09
Полиция остановила автобус, который двигался по дороге из Павлодара. В салоне сидел 41 иностранец. У каждого из них проверили документы.
Выяснилось, что двое мигрантов прибыли в Новосибирск нелегально. Сейчас решается вопрос об их депортации, так как они нарушили режим пребывания на территории России.
Перевозчика также могут привлечь к ответственности, так как он нарушил миграционный закон. Этот вопрос еще на стадии рассмотрения. В прошлый раз десятки мигрантов отправили в военкомат.