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Posted 21 октября, 05:07

Published 21 октября, 05:07

Modified 21 октября, 05:09

Updated 21 октября, 05:09

Мигранты нелегально приехали в Россию

Мигрантов-нелегалов привезли в Новосибирск — что с ними сделали

21 октября 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты нелегально приехали в Россию

В Новосибирск привезли нелегальных мигрантов

В Новосибирске прошло рейдовое мероприятие, в ходе которого были обнаружены нелегальные мигранты, сообщает полиция.

Полиция остановила автобус, который двигался по дороге из Павлодара. В салоне сидел 41 иностранец. У каждого из них проверили документы.

Выяснилось, что двое мигрантов прибыли в Новосибирск нелегально. Сейчас решается вопрос об их депортации, так как они нарушили режим пребывания на территории России.

Перевозчика также могут привлечь к ответственности, так как он нарушил миграционный закон. Этот вопрос еще на стадии рассмотрения. В прошлый раз десятки мигрантов отправили в военкомат.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Мигранты#Иностранцы
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