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Posted 21 октября, 10:56

Published 21 октября, 10:56

Modified 21 октября, 10:58

Updated 21 октября, 10:58

Участники шоу

Митя Фомин и Дава сойдутся в схватке «на ногах» в новом шоу

21 октября 2024, 10:56
Фото: ТНТ
Участники шоу

Новосбирцы Митя Фомин и Дава покажут танцевальные навыки в новом шоу

Звездные новосибирцы певец Митя Фомин и блогер Дава станут участниками нового танцевального проекта.

Телеканал ТНТ анонсировал старт съёмок нового танцевального проекта «Звёздные танцы», премьера которого состоится 3 ноября. Среди участников — популярные новосибирцы Митя Фомин и Давид Манукян (Дава), которые вместе с другими звёздами шоу-бизнеса и лучшими танцорами страны сразятся за звание лучших на паркете.

Митя Фомин и ДаваМитя Фомин и Дава
Митя Фомин и Дава. Фото: ТНТ

Наставниками шоу станут известные персоны — телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и хореограф Татьяна Денисова. Они собрали команды, каждая из которых состоит из звезды и профессионального танцора. Участникам предстоит пройти серию танцевальных испытаний, где они будут бороться не только за высокие оценки жюри, но и за зрительскую симпатию.

Шоу обещает быть насыщенным на танцевальные баталии. Участвовать в проекте будут как те, кто уже имеет танцевальный опыт, так и звёзды, для которых сцена танца — новое испытание.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Танцы#Зрители#Дава#Участники#ТНТ#Митя Фомин
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