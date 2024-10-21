Митя Фомин и Дава сойдутся в схватке «на ногах» в новом шоу

Posted 21 октября, 10:56
Published 21 октября, 10:56
Modified 21 октября, 10:58
Updated 21 октября, 10:58
Телеканал ТНТ анонсировал старт съёмок нового танцевального проекта «Звёздные танцы», премьера которого состоится 3 ноября. Среди участников — популярные новосибирцы Митя Фомин и Давид Манукян (Дава), которые вместе с другими звёздами шоу-бизнеса и лучшими танцорами страны сразятся за звание лучших на паркете.
Наставниками шоу станут известные персоны — телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и хореограф Татьяна Денисова. Они собрали команды, каждая из которых состоит из звезды и профессионального танцора. Участникам предстоит пройти серию танцевальных испытаний, где они будут бороться не только за высокие оценки жюри, но и за зрительскую симпатию.
Шоу обещает быть насыщенным на танцевальные баталии. Участвовать в проекте будут как те, кто уже имеет танцевальный опыт, так и звёзды, для которых сцена танца — новое испытание.