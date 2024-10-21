Митя Фомин и Дава сойдутся в схватке «на ногах» в новом шоу

Наставниками шоу станут известные персоны — телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и хореограф Татьяна Денисова. Они собрали команды, каждая из которых состоит из звезды и профессионального танцора. Участникам предстоит пройти серию танцевальных испытаний, где они будут бороться не только за высокие оценки жюри, но и за зрительскую симпатию.