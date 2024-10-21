Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске

Posted 21 октября, 07:51
Published 21 октября, 07:51
Modified 21 октября, 07:53
Updated 21 октября, 07:53
Согласно предварительным данным, машинист поезда заметил мужчину, шедшего вдоль железнодорожной колеи, и немедленно попытался остановить состав, применив экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Пострадавшего мужчину доставили в ближайшую больницу с многочисленными травмами. Сейчас врачи борются за его жизнь.
На данный момент личность пострадавшего не установлена. Полицейские описывают его как мужчину 40-45 лет, среднего телосложения, ростом 170-175 см, с темно-русыми волосами. В момент происшествия он был одет в темную куртку и брюки. Особых примет не зафиксировано.
Транспортная полиция призывает жителей Новосибирска помочь в установлении личности пострадавшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят обратиться в дежурную часть на станции Новосибирск по телефону 8-383-229-34-00.