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Posted 21 октября, 07:51

Published 21 октября, 07:51

Modified 21 октября, 07:53

Updated 21 октября, 07:53

Новосибирская электричка

Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске

21 октября 2024, 07:51
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Новосибирская электричка
Вечером 20 октября 2024 года на железнодорожной станции Новосибирск-Восточный электропоезд сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.

Согласно предварительным данным, машинист поезда заметил мужчину, шедшего вдоль железнодорожной колеи, и немедленно попытался остановить состав, применив экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Пострадавшего мужчину доставили в ближайшую больницу с многочисленными травмами. Сейчас врачи борются за его жизнь.

На данный момент личность пострадавшего не установлена. Полицейские описывают его как мужчину 40-45 лет, среднего телосложения, ростом 170-175 см, с темно-русыми волосами. В момент происшествия он был одет в темную куртку и брюки. Особых примет не зафиксировано.

Транспортная полиция призывает жителей Новосибирска помочь в установлении личности пострадавшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят обратиться в дежурную часть на станции Новосибирск по телефону 8-383-229-34-00.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Пострадавший#Электричка#Травмы#Железнодорожные пути#Транспортная полиция
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