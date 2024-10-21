Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске

На данный момент личность пострадавшего не установлена. Полицейские описывают его как мужчину 40-45 лет, среднего телосложения, ростом 170-175 см, с темно-русыми волосами. В момент происшествия он был одет в темную куртку и брюки. Особых примет не зафиксировано.