Новосибирская медсестра назвала фальшивым тест на отцовство своего сожителя «авганца»

Posted 21 октября, 10:51
Published 21 октября, 10:51
Modified 21 октября, 10:53
Updated 21 октября, 10:53
Летом 2024 года появилась Лилия, жительница Севастополя, которая утверждала, что Евгений Поляков на самом деле — ее отец Александр Дорожкин. Чтобы подтвердить это, следователи провели ДНК-тест, который показал их родство. Однако Наталья Хливецкая до сих пор не верит в его подлинность. По ее словам, тест был проведен с нарушениями.
«Мы специально сдали пустые ватные тампоны на анализ, — утверждает она в разговоре с КП-Новосибирск. — Я думала, что результат будет „материала нет“, но нам все равно выдали заключение о родстве. Это абсурд! Такой тест нельзя использовать в суде, ведь он проведен не по правилам».
Наталья также настаивает на том, что настоящие мошенники — это люди, обвиняющие ее сожителя. Она указывает на долги Лилии, которая, по ее словам, прячется от судебных приставов.
Тем временем все больше людей заявляют, что пострадали от действий мужчины, которого называют и Поляковым, и Дорожкиным, и Коршуновым. Один из пострадавших, Дмитрий Кем, рассказал, что в 2017 году сдал свою технику на ремонт Полякову, который представлялся как ИП Александр Коршунов. Он присвоил себе один из аппаратов и предоплату за запчасти.
Похожие истории рассказывают и другие пострадавшие. Ольга, одна из жертв мошенничества, вспоминает, как Поляков представлялся ей военным летчиком и просил деньги на лечение после аварии.
После выхода сюжета о Полякове-Дорожкине на телевидении, Наталья и ее семья столкнулись с резким осуждением и потоком агрессии в социальных сетях. Медсестра утверждает, что её родственникам, в том числе несовершеннолетним, приходят оскорбительные сообщения.
«Один из людей, которые были на передаче, начал писать гадости моему племяннику. Мы передали все это в прокуратуру», — рассказала Наталья.
Несмотря на все обвинения, женщина остаётся верна своей позиции и продолжает заботиться о своём сожителе, которому, по ее словам, срочно требуется операция на тазобедренных суставах. Операция назначена на 22 октября в НИИТО.