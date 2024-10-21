Новосибирская медсестра назвала фальшивым тест на отцовство своего сожителя «авганца»

Тем временем все больше людей заявляют, что пострадали от действий мужчины, которого называют и Поляковым, и Дорожкиным, и Коршуновым. Один из пострадавших, Дмитрий Кем, рассказал, что в 2017 году сдал свою технику на ремонт Полякову, который представлялся как ИП Александр Коршунов. Он присвоил себе один из аппаратов и предоплату за запчасти.