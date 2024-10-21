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Posted 21 октября, 10:51

Published 21 октября, 10:51

Modified 21 октября, 10:53

Updated 21 октября, 10:53

Неизвестный представляется ветераном Афганской войны

Новосибирская медсестра назвала фальшивым тест на отцовство своего сожителя «авганца»

21 октября 2024, 10:51
Фото: 1MI
Неизвестный представляется ветераном Афганской войны

Сожительница фейкового афганца из Новосибирска не поверила в ДНК-тест

Медсестра Наталья Хливецкая, ухаживающая за «афганцем», которого считают мошенником, продолжает верить, что ее сожитель — действительно ветеран Афганской войны. А тесты на отцовство, проведенные по его делу, сфальсифицированы.

Подозрения в подделке экспертизы

Летом 2024 года появилась Лилия, жительница Севастополя, которая утверждала, что Евгений Поляков на самом деле — ее отец Александр Дорожкин. Чтобы подтвердить это, следователи провели ДНК-тест, который показал их родство. Однако Наталья Хливецкая до сих пор не верит в его подлинность. По ее словам, тест был проведен с нарушениями.

«Мы специально сдали пустые ватные тампоны на анализ, — утверждает она в разговоре с КП-Новосибирск. — Я думала, что результат будет „материала нет“, но нам все равно выдали заключение о родстве. Это абсурд! Такой тест нельзя использовать в суде, ведь он проведен не по правилам».

Наталья также настаивает на том, что настоящие мошенники — это люди, обвиняющие ее сожителя. Она указывает на долги Лилии, которая, по ее словам, прячется от судебных приставов.

Новые свидетельства против Полякова-Дорожкина

Тем временем все больше людей заявляют, что пострадали от действий мужчины, которого называют и Поляковым, и Дорожкиным, и Коршуновым. Один из пострадавших, Дмитрий Кем, рассказал, что в 2017 году сдал свою технику на ремонт Полякову, который представлялся как ИП Александр Коршунов. Он присвоил себе один из аппаратов и предоплату за запчасти.

Похожие истории рассказывают и другие пострадавшие. Ольга, одна из жертв мошенничества, вспоминает, как Поляков представлялся ей военным летчиком и просил деньги на лечение после аварии.

Волна негатива в интернете

После выхода сюжета о Полякове-Дорожкине на телевидении, Наталья и ее семья столкнулись с резким осуждением и потоком агрессии в социальных сетях. Медсестра утверждает, что её родственникам, в том числе несовершеннолетним, приходят оскорбительные сообщения.

«Один из людей, которые были на передаче, начал писать гадости моему племяннику. Мы передали все это в прокуратуру», — рассказала Наталья.

Несмотря на все обвинения, женщина остаётся верна своей позиции и продолжает заботиться о своём сожителе, которому, по ее словам, срочно требуется операция на тазобедренных суставах. Операция назначена на 22 октября в НИИТО.

Нигерийца осудили за мошенничество в Новосибирске
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