Новосибирские дояры стали лучшими в России по сборке доильного аппарата

Новосибирская команда уверенно выступила в профессиональных конкурсах дояров и механизаторов. В троеборье дояров Роман Матросов из Мошковского района и Ангелина Соколова из Куйбышевского района заняли первое место, при этом оба выиграли состязания в сборе/разборке доильного аппарата. В троеборье механизаторов Галина Кузьмина из Куйбышевского района и Евгений Родионов из Колыванского района показали третий командный результат, при этом Кузьмина была первой в вождении трактора, а Родионов одержал победу в беге на 400 метров.