Новосибирское метро получит 20 новых вагонов за 5 млрд рублей

Posted 21 октября, 07:13
Published 21 октября, 07:13
Modified 21 октября, 07:15
Updated 21 октября, 07:15
Для выполнения программы обновления вагонов метрополитена поставщиком была выбрана компания «Трансмашхолдинг», которая уже зарекомендовала себя в работе с другими городами. По условиям контрактов, метрополитен Новосибирска получит 4 пятивагонных состава. На данный момент уже приобретены первые 5 вагонов напрямую у производителя за 863 миллиона рублей. Ожидается, что они поступят в ноябре 2025 года.
«Остальные 15 вагонов поступят на условиях финансовой аренды лизинга. Поставка должна быть завершена до 1 квартала 2026 года», — пояснил Кудрявцев.
В ходе совещания Максим Кудрявцев отметил, что вагоны, которые будут произведены для Новосибирска, уже успешно используются в Санкт-Петербурге. Эти поезда отличаются современными технологиями, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров. В обновленном метропоезде пассажиров ждет удобный интерьер, улучшенные системы вентиляции и кондиционирования, а также повышенные меры безопасности.
Кроме того, Кудрявцев упомянул и о других программах обновления городского транспорта. В рамках сотрудничества со «Сберлизингом» Новосибирск уже приобрел 66 новых троллейбусов. Также по программе модернизации трамваев в город поступили 10 новых кузовов, из которых три уже введены в эксплуатацию, один готовится к запуску, а остальные находятся на стадии сборки.