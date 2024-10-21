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Posted 21 октября, 07:13

Published 21 октября, 07:13

Modified 21 октября, 07:15

Updated 21 октября, 07:15

Вагон метро в Новосибирске

Новосибирское метро получит 20 новых вагонов за 5 млрд рублей

21 октября 2024, 07:13
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Вагон метро в Новосибирске
Новосибирский метрополитен готовится к масштабному обновлению подвижного состава, сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.

Для выполнения программы обновления вагонов метрополитена поставщиком была выбрана компания «Трансмашхолдинг», которая уже зарекомендовала себя в работе с другими городами. По условиям контрактов, метрополитен Новосибирска получит 4 пятивагонных состава. На данный момент уже приобретены первые 5 вагонов напрямую у производителя за 863 миллиона рублей. Ожидается, что они поступят в ноябре 2025 года.

«Остальные 15 вагонов поступят на условиях финансовой аренды лизинга. Поставка должна быть завершена до 1 квартала 2026 года», — пояснил Кудрявцев.

В ходе совещания Максим Кудрявцев отметил, что вагоны, которые будут произведены для Новосибирска, уже успешно используются в Санкт-Петербурге. Эти поезда отличаются современными технологиями, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров. В обновленном метропоезде пассажиров ждет удобный интерьер, улучшенные системы вентиляции и кондиционирования, а также повышенные меры безопасности.

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Кроме того, Кудрявцев упомянул и о других программах обновления городского транспорта. В рамках сотрудничества со «Сберлизингом» Новосибирск уже приобрел 66 новых троллейбусов. Также по программе модернизации трамваев в город поступили 10 новых кузовов, из которых три уже введены в эксплуатацию, один готовится к запуску, а остальные находятся на стадии сборки.

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