Новосибирское метро получит 20 новых вагонов за 5 млрд рублей

Кроме того, Кудрявцев упомянул и о других программах обновления городского транспорта. В рамках сотрудничества со «Сберлизингом» Новосибирск уже приобрел 66 новых троллейбусов. Также по программе модернизации трамваев в город поступили 10 новых кузовов, из которых три уже введены в эксплуатацию, один готовится к запуску, а остальные находятся на стадии сборки.