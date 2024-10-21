Ограничитель для проезда большегрузов снова снесли на Хилке в Новосибирске

Posted 21 октября, 09:25
Published 21 октября, 09:25
Modified 21 октября, 09:27
Updated 21 октября, 09:27
Ограничитель был установлен на улице Малыгина, что в Хилокском микрорайоне. Он запрещал движение крупногабаритным машинам. Однако водитель грузовика это проигнорировал и полностью снес конструкцию.
Местные жители были в ужасе от данного факта. Они ждут, что ограничитель восстановят в ближайшее время, так как ездить фурам там запрещено. Отметим, что люди активно защищают свой район от нелегалов, которые торгуют на улицах фруктами прямо с машин.