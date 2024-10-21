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Posted 21 октября, 09:25

Published 21 октября, 09:25

Modified 21 октября, 09:27

Updated 21 октября, 09:27

Конструкция сломалась

Ограничитель для проезда большегрузов снова снесли на Хилке в Новосибирске

21 октября 2024, 09:25
Фото: АСТ-54
Конструкция сломалась
В Ленинском районе Новосибирска снова снесли габаритный ограничитель для большегрузов, рассказывают очевидцы.

Ограничитель был установлен на улице Малыгина, что в Хилокском микрорайоне. Он запрещал движение крупногабаритным машинам. Однако водитель грузовика это проигнорировал и полностью снес конструкцию.

Местные жители были в ужасе от данного факта. Они ждут, что ограничитель восстановят в ближайшее время, так как ездить фурам там запрещено. Отметим, что люди активно защищают свой район от нелегалов, которые торгуют на улицах фруктами прямо с машин.

Видео: соцсети.

Это не единственный случай, когда в этом микрорайоне срывают ограничитель для большегрузов.

Ограничитель для фур сорвали на Хилке в Новосибирске
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