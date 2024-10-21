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Posted 21 октября, 02:37

Published 21 октября, 02:37

Modified 21 октября, 03:07

Updated 21 октября, 03:07

Есть ряд запретов

Пелагеин день 21 октября 2024: что категорически запрещено делать

21 октября 2024, 02:37
Фото: 1MI
Есть ряд запретов

Жителям Новосибирска рассказали о главных запретах в Пелагеин день 21 октября

Православным новосибирцам объяснили, что категорически запрещено делать в Пелагеин день 2024.

Преподобную Пелагию Антиохийскую или Ознобицу вспоминает Церковь 21 октября. Не один век в этот день существовала особая примета. Люди должны в это время готовить зимнюю одежду: подшить ее, постирать или купить.

Однако существуют не только эта традиция, но и основной запрет. Предки считали, что в этот день запрещено рубить деревья и ломать ветки. Предполагалось, что это к неприятностям в жизни.

Еще под запретам были грусть и печаль, так как человек мог получить плохую весть. На прошлой неделе православные отмечали День Святой Харитины.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вера#Православие#Церковь#Приметы
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