Пелагеин день 21 октября 2024: что категорически запрещено делать

Posted 21 октября, 02:37
Published 21 октября, 02:37
Modified 21 октября, 03:07
Updated 21 октября, 03:07
Преподобную Пелагию Антиохийскую или Ознобицу вспоминает Церковь 21 октября. Не один век в этот день существовала особая примета. Люди должны в это время готовить зимнюю одежду: подшить ее, постирать или купить.
Однако существуют не только эта традиция, но и основной запрет. Предки считали, что в этот день запрещено рубить деревья и ломать ветки. Предполагалось, что это к неприятностям в жизни.
Еще под запретам были грусть и печаль, так как человек мог получить плохую весть. На прошлой неделе православные отмечали День Святой Харитины.