Победитель «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска нашел жертву брачных аферистов

На «Реванше» за выход в 1/8 финала Руденко сражался с другими участниками — Еленой Ивашиной и Юлием Котовым. Несмотря на то что Тимофей уже является обладателем престижной награды шоу, его соперники были недовольны его возвращением в новый сезон. Юлий Котов выразил недоумение: «Что делает победитель на „Реванше“? Ты уже руку взял, дай другим ее взять». Однако Руденко дал понять, что его цель — получить так называемый «Кубок большого шлема».