atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:24

Published 21 октября, 11:24

Modified 21 октября, 11:26

Updated 21 октября, 11:26

Новосибирский экстрасенс на шоу

Победитель «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска нашел жертву брачных аферистов

21 октября 2024, 11:24
Фото: ТНТ
Новосибирский экстрасенс на шоу
Новосибирец Тимофей Руденко, победитель популярного шоу «Битва экстрасенсов», снова оказался в центре внимания благодаря своему участию в проекте «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ. В последнем выпуске шоу Руденко нашел жертву брачных аферистов и прошел в следующий этап.

На «Реванше» за выход в 1/8 финала Руденко сражался с другими участниками — Еленой Ивашиной и Юлием Котовым. Несмотря на то что Тимофей уже является обладателем престижной награды шоу, его соперники были недовольны его возвращением в новый сезон. Юлий Котов выразил недоумение: «Что делает победитель на „Реванше“? Ты уже руку взял, дай другим ее взять». Однако Руденко дал понять, что его цель — получить так называемый «Кубок большого шлема».

Первое задание шоу включало три этапа, и уже на первом из них Тимофей столкнулся с неудачей. Участникам предстояло определить, у кого из них нет близнеца, и Руденко, решив положиться на интуицию, сделал ошибку. Однако во втором задании, где нужно было найти женщину, ставшую жертвой брачного афериста, новосибирец проявил себя наилучшим образом и заработал высокие оценки жюри.

По итогам выпуска шоу Тимофей Руденко и Юлий Котов прошли в следующий этап, а Елена Ивашина покинула проект.

Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницыНовосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Программа#Участники#ТНТ#Битва экстрасенсов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика