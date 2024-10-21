Победитель «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска нашел жертву брачных аферистов

Posted 21 октября, 11:24
Published 21 октября, 11:24
Modified 21 октября, 11:26
Updated 21 октября, 11:26
На «Реванше» за выход в 1/8 финала Руденко сражался с другими участниками — Еленой Ивашиной и Юлием Котовым. Несмотря на то что Тимофей уже является обладателем престижной награды шоу, его соперники были недовольны его возвращением в новый сезон. Юлий Котов выразил недоумение: «Что делает победитель на „Реванше“? Ты уже руку взял, дай другим ее взять». Однако Руденко дал понять, что его цель — получить так называемый «Кубок большого шлема».
Первое задание шоу включало три этапа, и уже на первом из них Тимофей столкнулся с неудачей. Участникам предстояло определить, у кого из них нет близнеца, и Руденко, решив положиться на интуицию, сделал ошибку. Однако во втором задании, где нужно было найти женщину, ставшую жертвой брачного афериста, новосибирец проявил себя наилучшим образом и заработал высокие оценки жюри.
По итогам выпуска шоу Тимофей Руденко и Юлий Котов прошли в следующий этап, а Елена Ивашина покинула проект.