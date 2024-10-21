Развитие первичного звена медицины позволило лучше выявлять опасные болезни

На начало октября первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр в регионе завершили 837 674 человека, что составляет 66,1% от общего плана. В ходе первичного медицинского осмотра впервые выявлены 51 063 случая заболеваний, среди которых доминируют болезни системы кровообращения. Наиболее часто выявляется артериальная гипертензия (74% случаев от всех выявленных БСК), цереброваскулярные болезни (9,8% случаев) и ишемическая болезнь сердца (5,6% случаев). Среди случаев сахарного диабета 97,2% — инсулиннезависимый тип. В ходе профилактических мероприятий впервые выявлено 857 случаев злокачественных новообразований и 3 677 случаев подозрения на ЗНО.