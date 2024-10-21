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Posted 21 октября, 11:42

Published 21 октября, 11:42

Modified 21 октября, 11:44

Updated 21 октября, 11:44

Одобрен бюджет на 3 года

Рост зарплат, соцподдержка и новые нацпроекты: одобрен проект бюджета в НСО

21 октября 2024, 11:42
Фото: 1MI
Одобрен бюджет на 3 года
На заседании правительства под председательством губернатора Андрея Травникова рассмотрен проект главного финансового документа региона на очередной 3-летний период: рост собственных доходов бюджета позволит обеспечить выполнение социальных обязательств, реализацию новых нацпроектов и программ.

Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также прогноз консолидированного бюджета Новосибирской области на 2025 год представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Формирование основного финансового документа региона основано на прогнозе макроэкономических показателей, доминирующих тенденциях федеральной повестки и принятых основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики по нашему региону», — подчеркнул Виталий Голубенко.

Динамика собственных доходов бюджета показывает устойчивый рост. Виталий Голубенко назвал 5 базовых принципов которые были заложены в основу при формировании и оценке расходной части областного бюджета — это обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере соразмерно росту МРОТ, продолжение индексации социальных выплат соразмерно индексу потребительских цен, обеспечение нужд в рамках проведения специальной военной операции, завершение объектов с высокой степенью готовности, обеспечение реализации национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ. Кроме того, в структуре приоритетных расходов обозначены господдержка отраслей экономики, транспортное обслуживание населения и дорожный фонд, подготовка к отопительному сезону и другие.

Правительство Новосибирской области одобрило представленный законопроект — окончательные параметры областного бюджета будут утверждены в ходе рассмотрения в Законодательном Собрании региона, куда документ поступит на рассмотрение в ближайшее время.

Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей
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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Новосибирская область#Бюджет#Зарплата#Финансы#Социальная поддержка#Нацпроекты
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