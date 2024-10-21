Рождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре

Рождественский пост не является просто воздержанием от пищи. Его духовная суть заключается в том, чтобы верующий через покаяние, молитву и добрые дела очистил своё сердце и встретил Рождество с чистой душой. Пост напоминает о том, что важно не только ограничивать себя в еде, но и освобождаться от дурных мыслей, пороков и злых намерений. Верующие призываются к смирению, милосердию и прощению, чтобы достойно подготовиться к радостному событию — рождению Христа.