Самолет до Новосибирска экстренно сел в Братске — что произошло

Posted 21 октября, 03:53
Published 21 октября, 03:53
Modified 21 октября, 03:55
Updated 21 октября, 03:55
Борт двигался из Нерюнгри в направлении Новосибирска. Перевозку осуществляла компания S7 («Сибирь») 20 октября. Во время полета самолет были вынуждены экстренно посадить.
Случилось это из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. У мужчины было подозрение на инфаркт. Судно посадили в Иркутской области, а именно в Братске.
Пассажира срочно госпитализировали. Ему оказывают помощь, необходимую в таких ситуациях. После дозаправки лайнер полетел до точки назначения. Других происшествий с ним не произошло.
В новосибирском аэропорту мать оставила ребенка и уехала на отдых.