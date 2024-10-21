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Posted 21 октября, 03:53

Published 21 октября, 03:53

Modified 21 октября, 03:55

Updated 21 октября, 03:55

Пассажира госпитализировали

Самолет до Новосибирска экстренно сел в Братске — что произошло

21 октября 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
Пассажира госпитализировали

Самолет до Новосибирска экстренно приземлился в Братске из-за пассажира

В другом городе приземлился самолет, летевший до Новосибирска, о чем информирует ТГ-канал Aviainicident.

Борт двигался из Нерюнгри в направлении Новосибирска. Перевозку осуществляла компания S7 («Сибирь») 20 октября. Во время полета самолет были вынуждены экстренно посадить.

Случилось это из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. У мужчины было подозрение на инфаркт. Судно посадили в Иркутской области, а именно в Братске.

Пассажира срочно госпитализировали. Ему оказывают помощь, необходимую в таких ситуациях. После дозаправки лайнер полетел до точки назначения. Других происшествий с ним не произошло.

В новосибирском аэропорту мать оставила ребенка и уехала на отдых.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Пассажиры
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