Самый грязный район назвали в Новосибирске — где мусора больше всего

Posted 21 октября, 03:35
Published 21 октября, 03:35
Modified 21 октября, 03:37
Updated 21 октября, 03:37
В областной столице прошли субботники. Были убраны все районы города. В деле задействовали даже чиновников. Помогали и общественники, и просто неравнодушные жители города разного возраста. После уборки, вывозили тонны мусора.
Самым чистым районом оказался Калининский. Там вывезли 32 тонны грязи. А вот наиболее грязным стал Кировский район, с 1,3 тоннами мусора.
В Центральном округе увезли 153 тонны. На втором месте по грязи был Октябрьский район с 526 тоннами.
Тем временем фермеры из Новосибирской области подбрасывали навоз соседям. Хозяину земли пришлось жаловаться.