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Posted 21 октября, 03:35

Published 21 октября, 03:35

Modified 21 октября, 03:37

Updated 21 октября, 03:37

Город убрали

Самый грязный район назвали в Новосибирске — где мусора больше всего

21 октября 2024, 03:35
Фото: 1MI
Город убрали

В Новосибирске после субботника назвали самый грязный район

В Новосибирске подвели итоги субботника и назвали самый грязный район, о чем информирует мэрия.

В областной столице прошли субботники. Были убраны все районы города. В деле задействовали даже чиновников. Помогали и общественники, и просто неравнодушные жители города разного возраста. После уборки, вывозили тонны мусора.

Самым чистым районом оказался Калининский. Там вывезли 32 тонны грязи. А вот наиболее грязным стал Кировский район, с 1,3 тоннами мусора.

В Центральном округе увезли 153 тонны. На втором месте по грязи был Октябрьский район с 526 тоннами.

Тем временем фермеры из Новосибирской области подбрасывали навоз соседям. Хозяину земли пришлось жаловаться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#Субботник#Уборка#Грязь
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