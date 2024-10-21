Скандальный суд директора Новосибирского цирка с Росгосцирком — чем все закончилось

Posted 21 октября, 08:46
Published 21 октября, 08:46
Modified 21 октября, 08:48
Updated 21 октября, 08:48
Сергею Шабанову сделали три дисциплинарных взыскания и одно их них признали незаконным. По двум другим еще идет разбирательство. Если директор проиграет суд, то его могут уволить.
Весной Шабанова выселили из комнаты в цирке и теперь он кочует по своим друзьям. Также он остался на грани увольнения. Все это произошло после публичной критики Росгосцирка, которого новосибирец обвинил в коррупции, пишет «Прецедент».
Тогда против Шабанова начали «вводить санкции». За него вступились жители Новосибирска, которые написали письмо президенту России.