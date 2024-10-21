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Posted 21 октября, 08:46

Published 21 октября, 08:46

Modified 21 октября, 08:48

Updated 21 октября, 08:48

Суд новосибирец выиграл

Скандальный суд директора Новосибирского цирка с Росгосцирком — чем все закончилось

21 октября 2024, 08:46
Фото: atas.info
Суд новосибирец выиграл

Директор Новосибирского цирка выиграл суд у Росгорцирка после скандала

Руководитель цирка в Новосибирске выиграл суд у Росгосцирка после скандала с выселением и возможным увольнением, о чем сообщил сам Сергей Шабанов.

Сергею Шабанову сделали три дисциплинарных взыскания и одно их них признали незаконным. По двум другим еще идет разбирательство. Если директор проиграет суд, то его могут уволить.

Весной Шабанова выселили из комнаты в цирке и теперь он кочует по своим друзьям. Также он остался на грани увольнения. Все это произошло после публичной критики Росгосцирка, которого новосибирец обвинил в коррупции, пишет «Прецедент».

Тогда против Шабанова начали «вводить санкции». За него вступились жители Новосибирска, которые написали письмо президенту России.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Скандал#Цирк
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