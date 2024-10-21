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Posted 21 октября, 07:51

Published 21 октября, 07:51

Modified 21 октября, 07:53

Updated 21 октября, 07:53

Особая экономическая зона появится в регионе

Создание особой экономической зоны в Новосибирской области согласовали в Москве

21 октября 2024, 07:51
Фото: 1MI
Особая экономическая зона появится в регионе
В Новосибирской области представлен проект по созданию новой промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ), который направлен на стимулирование экономического роста и развитие импортозамещения в регионе, рассказал губернатор Андрей Травников.

Инфраструктура ОЭЗ «Новосибирск» будет развиваться за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. В настоящее время пять компаний уже выразили желание стать первыми резидентами новой зоны и реализовать свои инвестиционные проекты.

Министр экономического развития Новосибирской области, Лев Решетников, уже назвал некоторые компании, готовые стать резидентами ОЭЗ:

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В Министерстве экономического развития России ожидают, что новая ОЭЗ станет катализатором для быстрого роста импортозамещающих производств. В ближайшие три года планируется привлечь около 7,9 миллиарда рублей инвестиций, а к 2034 году общий объем вложений должен составить 9,2 миллиарда рублей. Предполагается, что потенциальные резиденты смогут достичь выручки порядка 88 миллиардов рублей.

Не исключено, что к списку резидентов присоединятся иностранные компании, в частности, из Китая. В рамках реструктуризации бюджетных кредитов Новосибирская область рассчитывает получить 20 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие инфраструктуры, включая создание промышленных и инженерных объектов для ОЭЗ.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Компании#Новосибирская область#Импортозамещение#Промышленность#Инвестиции
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