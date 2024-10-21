Создание особой экономической зоны в Новосибирской области согласовали в Москве

В Министерстве экономического развития России ожидают, что новая ОЭЗ станет катализатором для быстрого роста импортозамещающих производств. В ближайшие три года планируется привлечь около 7,9 миллиарда рублей инвестиций, а к 2034 году общий объем вложений должен составить 9,2 миллиарда рублей. Предполагается, что потенциальные резиденты смогут достичь выручки порядка 88 миллиардов рублей.