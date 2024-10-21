Создание особой экономической зоны в Новосибирской области согласовали в Москве

Posted 21 октября, 07:51
Published 21 октября, 07:51
Modified 21 октября, 07:53
Updated 21 октября, 07:53
Инфраструктура ОЭЗ «Новосибирск» будет развиваться за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. В настоящее время пять компаний уже выразили желание стать первыми резидентами новой зоны и реализовать свои инвестиционные проекты.
Министр экономического развития Новосибирской области, Лев Решетников, уже назвал некоторые компании, готовые стать резидентами ОЭЗ:
В Министерстве экономического развития России ожидают, что новая ОЭЗ станет катализатором для быстрого роста импортозамещающих производств. В ближайшие три года планируется привлечь около 7,9 миллиарда рублей инвестиций, а к 2034 году общий объем вложений должен составить 9,2 миллиарда рублей. Предполагается, что потенциальные резиденты смогут достичь выручки порядка 88 миллиардов рублей.
Не исключено, что к списку резидентов присоединятся иностранные компании, в частности, из Китая. В рамках реструктуризации бюджетных кредитов Новосибирская область рассчитывает получить 20 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие инфраструктуры, включая создание промышленных и инженерных объектов для ОЭЗ.