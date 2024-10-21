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Posted 21 октября, 08:03

Published 21 октября, 08:03

Modified 21 октября, 08:05

Updated 21 октября, 08:05

Затопление улицы в Новосибирске

Суд обязал оборудовать ливневки на 11 улицах Новосибирска

21 октября 2024, 08:03
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Затопление улицы в Новосибирске
Прокуратура выявила несколько улиц в Новосибирске, на которых отсутствуют ливневки, из-за чего город регулярно утопает в огромных лужах.

После нескольких летних потопов прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. В результате было установлено, что на 11 улицах города отсутствует ливневая канализация, что и стало основанием для обращения в суд.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию города организовать надлежащее водоотведение, включая обустройство ливневых канализаций на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе и пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта. Исполнение этого решения прокуратура взяла под контроль, что позволяет надеяться на скорейшее решение проблемы.

Однако, несмотря на положительное решение суда, для полной реализации водоотводных систем в городе требуется комплексный подход. По данным местных властей, строительство и реконструкция ливневок потребует значительных финансовых вложений.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Благоустройство#Прокуратура#Дождь#Инфраструктура#Климат#Ливневая канализация
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