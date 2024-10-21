Суд обязал оборудовать ливневки на 11 улицах Новосибирска

Posted 21 октября, 08:03
Published 21 октября, 08:03
Modified 21 октября, 08:05
Updated 21 октября, 08:05
После нескольких летних потопов прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. В результате было установлено, что на 11 улицах города отсутствует ливневая канализация, что и стало основанием для обращения в суд.
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию города организовать надлежащее водоотведение, включая обустройство ливневых канализаций на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе и пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта. Исполнение этого решения прокуратура взяла под контроль, что позволяет надеяться на скорейшее решение проблемы.
Однако, несмотря на положительное решение суда, для полной реализации водоотводных систем в городе требуется комплексный подход. По данным местных властей, строительство и реконструкция ливневок потребует значительных финансовых вложений.