В четвертый мост в очередной раз вливают миллиарды — почему так происходит

Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в конце 2022 года. Однако этот срок неоднократно переносился: сначала на 2023 год, затем — на декабрь 2024-го. Теперь новая дата сдачи — декабрь 2025 года. Причины таких задержек в первую очередь связаны с дефицитом финансирования и рабочей силы. Например, на строительстве моста задействованы около 300 рабочих, тогда как потребность составляет как минимум в два раза больше.