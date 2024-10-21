В четвертый мост в очередной раз вливают миллиарды — почему так происходит

Posted 21 октября, 13:02
Published 21 октября, 13:02
Modified 21 октября, 13:04
Updated 21 октября, 13:04
Строительство моста, которое началось еще в 2018 году, многократно сталкивалось с переносами сроков и финансовыми проблемами. Несмотря на этом, стало известно, что в 2025 году из бюджета Новосибирской области планируется направить еще более 1,2 миллиарда рублей на завершение работ, согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
«В 2024 году в соответствии с соглашением с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей. Остаток финансирования составляет 1 239,039 млн рублей», — сообщили в Минтрансе.
Проект осуществляется на основе концессионного соглашения с участием государственного финансирования и инвестиций от ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК «ВИС»). Сумма должна была быть фиксированной, однако из-за переноса сроков и удорожания строительных материалов в 2022 году федеральное правительство выделило дополнительно еще 7,2 миллиарда рублей. В настоящее время все компенсационные средства переведены на счет концессионера, но заблокированы до подтверждения целевого расходования.
Вложение концессионера в строительство четвертого моста на конец 2023 года уже составили 5,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор заблокированными остаются 4 миллиарда рублей, а задолженность Министерства транспорта по соглашению составляет 5,2 миллиарда рублей. Очевидно, что проблемы с финансированием продолжают тормозить завершение проекта. Власти региона и компания «ВИС» ведут переговоры для урегулирования ситуации.
Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в конце 2022 года. Однако этот срок неоднократно переносился: сначала на 2023 год, затем — на декабрь 2024-го. Теперь новая дата сдачи — декабрь 2025 года. Причины таких задержек в первую очередь связаны с дефицитом финансирования и рабочей силы. Например, на строительстве моста задействованы около 300 рабочих, тогда как потребность составляет как минимум в два раза больше.
«Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики, соответственно, наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта, которые мы, я надеюсь, в ближайшее время разрешим, — ранее объяснял генеральный директор производственной фирмы „ВИС“ Сергей Юдин.
Справка
По данным СПАРК, «Сибирская концессионная компания», исполняющая обязанности концессионера, зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредителем является ООО «НТК», входящее с ГК «ВИС».
В июне 2024 года во время визита премьер-министра Михаила Мишустина региональные власти заявляли, что движение по мосту может начаться до конца года — при условии завершения ключевых работ: установки разметки, знаков и освещения. Однако к концу сентября стало ясно, что график не выдерживается. Среди незавершенных объектов — ливневая канализация, локальные очистные сооружения, наружное освещение и средства организации дорожного движения. Также не завершено асфальтирование тоннеля на Станиславского.
Представители концессионера утверждали, что при разблокировании средств и ускорении работ движение по основному ходу моста можно было бы открыть до конца 2024 года. Правда, позже оказалось, что досрочное открытие невозможно. В качестве причин назвали невыполненые работы и проблемы с финансированием.
На 2025 год концессионер запланировал завершение важнейших объектов, включая переустройство инженерных коммуникаций, строительство тоннеля, транспортных развязок и благоустройство прилегающей территории. Однако, даже несмотря на эти обещания, эксперты продолжают сомневаться в соблюдении нового срока сдачи. Многие из них указывают на то, что финансовые разногласия между концессионером и правительством Новосибирской области могут снова внести коррективы в график работ.