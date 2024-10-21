В новосибирском колледже студенты избили сироту

Posted 21 октября, 05:38
Published 21 октября, 05:38
Modified 21 октября, 05:40
Updated 21 октября, 05:40
Инцидент произошел в архитектурно-строительном колледже. Огласку данной ситуации предал депутат Роман Яковлев.
По его словам, на студента напали двое молодых людей прямо в стенах образовательного учреждения. Пострадавшим оказался сирота. У него зафиксирована травма лица, о чем свидетельствует медицинская справка.
После случившегося, хулиганы начали подговаривать студентов с мыслью, что виноват в данной ситуации сам пострадавший. Администрация колледжа инцидент не комментирует. Полиция уже начала проверку произошедшего. Ранее мигранты избили новосибирца с женой.