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Posted 21 октября, 05:38

Published 21 октября, 05:38

Modified 21 октября, 05:40

Updated 21 октября, 05:40

Парень пострадал

В новосибирском колледже студенты избили сироту

21 октября 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
Парень пострадал
В Новосибирске студенты напали на сироту, что подтвердили в МВД.

Инцидент произошел в архитектурно-строительном колледже. Огласку данной ситуации предал депутат Роман Яковлев.

По его словам, на студента напали двое молодых людей прямо в стенах образовательного учреждения. Пострадавшим оказался сирота. У него зафиксирована травма лица, о чем свидетельствует медицинская справка.

После случившегося, хулиганы начали подговаривать студентов с мыслью, что виноват в данной ситуации сам пострадавший. Администрация колледжа инцидент не комментирует. Полиция уже начала проверку произошедшего. Ранее мигранты избили новосибирца с женой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Нападение#Избиение#Студенты#Колледж
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