В новосибирском колледже студенты избили сироту

После случившегося, хулиганы начали подговаривать студентов с мыслью, что виноват в данной ситуации сам пострадавший. Администрация колледжа инцидент не комментирует. Полиция уже начала проверку произошедшего. Ранее мигранты избили новосибирца с женой.