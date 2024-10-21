В новосибирском МЧС раскрыли вероятную причину пожара с гибелью двух детей

В момент трагедии остальные четверо детей находились в школе, и это спасло им жизни. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Место происшествия продолжает осматриваться экспертами, чтобы окончательно установить причину пожара.