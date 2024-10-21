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Posted 21 октября, 04:28

Published 21 октября, 04:28

Modified 21 октября, 04:30

Updated 21 октября, 04:30

Пожар в Черепановском районе

В новосибирском МЧС раскрыли вероятную причину пожара с гибелью двух детей

21 октября 2024, 04:28
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожар в Черепановском районе
Мать с двумя малолетними детьми погибла в жутком пожаре в Новосибирской области. В ГУ МЧС по региону сказали, что могло быть причиной возгарания.

Спасатели озвучили предварительную версию трагедии, произошедшей 17 октября в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области. В огне погибли 37-летняя женщина и двое ее малолетних детей.

Пожар, унесший жизни пятилетней девочки и ее четырехлетнего брата, начался в доме, где проживала многодетная семья. Спасатели установили, что очаг возгорания располагался на кухне над газовой плитой.

«Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился на кухне над газовой плитой. Не исключаем детскую шалость», — прокомментировал первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев во время оперативного совещания в облправительстве.

В момент трагедии остальные четверо детей находились в школе, и это спасло им жизни. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Место происшествия продолжает осматриваться экспертами, чтобы окончательно установить причину пожара.

Два ребенка и мать погибли в пожаре — новые подробности трагедии
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Пожар#МЧС#Гибель#Трагедия
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