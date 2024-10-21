В новосибирском МЧС раскрыли вероятную причину пожара с гибелью двух детей

Posted 21 октября, 04:28
Published 21 октября, 04:28
Modified 21 октября, 04:30
Updated 21 октября, 04:30
Спасатели озвучили предварительную версию трагедии, произошедшей 17 октября в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области. В огне погибли 37-летняя женщина и двое ее малолетних детей.
Пожар, унесший жизни пятилетней девочки и ее четырехлетнего брата, начался в доме, где проживала многодетная семья. Спасатели установили, что очаг возгорания располагался на кухне над газовой плитой.
«Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился на кухне над газовой плитой. Не исключаем детскую шалость», — прокомментировал первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев во время оперативного совещания в облправительстве.
В момент трагедии остальные четверо детей находились в школе, и это спасло им жизни. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Место происшествия продолжает осматриваться экспертами, чтобы окончательно установить причину пожара.