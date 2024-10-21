В школе Новосибирска произошло массовое отравление детей

Posted 21 октября, 02:22
Published 21 октября, 02:22
Modified 21 октября, 02:24
Updated 21 октября, 02:24
В школе №137 протравили насекомых. После дезинсекции 17 детей обратились в медкабинет с признаками отравления. Подобное число пострадавших может говорить о массовости.
У учеников была аллергия, одного ребенка доставили в больницу. Как выяснилось, в школе были нарушены санитарные нормы. После протравки учреждение плохо убрали.
Директора после инцидента оштрафовали. Максимум он мог заплатить 7 тысяч рублей. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее школьник упал в обморок на уроке ОБЖ.