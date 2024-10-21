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Posted 21 октября, 02:22

Published 21 октября, 02:22

Modified 21 октября, 02:24

Updated 21 октября, 02:24

Дети отравились

В школе Новосибирска произошло массовое отравление детей

21 октября 2024, 02:22
Фото: Изображение Midjourney
Дети отравились
В Новосибирске школу наказали за отравление детей после протравки насекомых, сообщает прокуратура.

В школе №137 протравили насекомых. После дезинсекции 17 детей обратились в медкабинет с признаками отравления. Подобное число пострадавших может говорить о массовости.

У учеников была аллергия, одного ребенка доставили в больницу. Как выяснилось, в школе были нарушены санитарные нормы. После протравки учреждение плохо убрали.

Директора после инцидента оштрафовали. Максимум он мог заплатить 7 тысяч рублей. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее школьник упал в обморок на уроке ОБЖ.

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