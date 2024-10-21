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Posted 21 октября, 12:11

Published 21 октября, 12:11

Modified 21 октября, 12:13

Updated 21 октября, 12:13

Новосибирец в суде / Вилы

Вилы торчали из головы: мужчину осудили за жестокую попытку убийства

21 октября 2024, 12:11
Фото: Управление судебного департамента / Прокуратура Новосибирской области
Новосибирец в суде / Вилы

Новосибирца приговорили к шести годам колонии за попытку убийства с вилами

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 54-летнему местному жителю, который в ноябре 2023 года попытался убить своего знакомого, проткнув ему голову вилами. Инцидент произошел на автомобильной стоянке на улице Макаренко во время ссоры между мужчинами, оба были пьяны.

В ходе конфликта осужденный сначала распылил перцовый баллончик в лицо своему оппоненту, затем избил его руками, ногами и лопатой. Завершить начатое он попытался с помощью вил, нанеся ими несколько ударов по голове и грудной клетке потерпевшего. Один из зубцов вонзился в череп на глубину 11 сантиметров, чудом не задев жизненно важные участки мозга.

На крики о помощи отреагировали свидетели, которые остановили агрессора. Пострадавшего экстренно доставили в Городскую клиническую больницу №1, где врачи провели сложнейшую операцию, длившуюся 3,5 часа. Вилы были извлечены, и хирурги остановили начавшееся обильное кровотечение.

По словам медиков, вилы не затронули критически важные зоны мозга, однако травмы оказались очень тяжелыми: у пострадавшего диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытые переломы шести ребер и травматический пневмоторакс. Только благодаря профессионализму врачей и быстрой реакции спасателей мужчина остался жив.

Врачи Городской больницы №1 рассматривают возможность публикации научной статьи о данном случае, учитывая уникальность полученных травм и успешную операцию.

Обвинение против нападавшего было выдвинуто по статье «Покушение на убийство». Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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