Вилы торчали из головы: мужчину осудили за жестокую попытку убийства

Posted 21 октября, 12:11
Published 21 октября, 12:11
Modified 21 октября, 12:13
Updated 21 октября, 12:13
В ходе конфликта осужденный сначала распылил перцовый баллончик в лицо своему оппоненту, затем избил его руками, ногами и лопатой. Завершить начатое он попытался с помощью вил, нанеся ими несколько ударов по голове и грудной клетке потерпевшего. Один из зубцов вонзился в череп на глубину 11 сантиметров, чудом не задев жизненно важные участки мозга.
На крики о помощи отреагировали свидетели, которые остановили агрессора. Пострадавшего экстренно доставили в Городскую клиническую больницу №1, где врачи провели сложнейшую операцию, длившуюся 3,5 часа. Вилы были извлечены, и хирурги остановили начавшееся обильное кровотечение.
По словам медиков, вилы не затронули критически важные зоны мозга, однако травмы оказались очень тяжелыми: у пострадавшего диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытые переломы шести ребер и травматический пневмоторакс. Только благодаря профессионализму врачей и быстрой реакции спасателей мужчина остался жив.
Врачи Городской больницы №1 рассматривают возможность публикации научной статьи о данном случае, учитывая уникальность полученных травм и успешную операцию.
Обвинение против нападавшего было выдвинуто по статье «Покушение на убийство». Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.