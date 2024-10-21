Вилы торчали из головы: мужчину осудили за жестокую попытку убийства

В ходе конфликта осужденный сначала распылил перцовый баллончик в лицо своему оппоненту, затем избил его руками, ногами и лопатой. Завершить начатое он попытался с помощью вил, нанеся ими несколько ударов по голове и грудной клетке потерпевшего. Один из зубцов вонзился в череп на глубину 11 сантиметров, чудом не задев жизненно важные участки мозга.