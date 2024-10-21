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Posted 21 октября, 13:39

Published 21 октября, 13:39

Modified 21 октября, 13:41

Updated 21 октября, 13:41

Военная служба

Всех нетрезвых водителей насильно отправляют на СВО — правда или фейк

21 октября 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Военная служба

Жителям Новосибирска объяснили, могут ли отправить пьяного водителя на СВО

В социальных сетях пользователи активно пересылают друг другу информацию о якобы насильственных действиях для принуждения подписания контракта для последующей службы в зоне СВО. Редакция Atas.info разобралась — правда это или фейк.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях пользователи из Новосибирска рассылают сообщение о якобы принуждении пьяных водителей к заключению контрактов для последующей отправки в зону СВО. Источником недостоверной информации является пользователь социальной сети «Одноклассники» с ником Любовь Коновалова. Женщина утверждает следующее:

«Внимание информация!!! Всех задержанных ГИБДД и полицией людей в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницу на освидетельствование, одновременно приезжают представители военкомата и заставляют подписывать контракт на СВО. И никто не может противостоять этому», — пишет женщина на своей странице.

Редакция Atas.Info установила следующее:

  1. Если инспектор ГИБДД замечает у водителя признаки опьянения, которые перечислены в постановлении правительства от 21.10.2022 №1882, то сначала составляется протокол об отстранении от управления ТС с указанием признаков возможного опьянения. После этого инспектор предлагает пройти тест на состояние опьянения с использованием алкотестера. При наличии алкоголя в выдыхаемом воздухе, несогласии водителя с результатами или отказе проходить такой тест, водителя направляют на медицинское освидетельствование.
  2. Если же полицейские по сигналу или во время патрулирования определяют вероятное наличие у человека алкогольного опьянения, то по регламенту они обязаны вызвать на место медиков или, если необходимо, оказывают неотложную помощь и ожидают приезда бригады Скорой помощи. Приказ МВД РФ от 13.04.2021 № 212. В этом документе описан порядок действия сотрудников полиции.
  3. Для того, чтобы заключить контракт с МО РФ требуется пройти ряд процедур, среди которых: подготовка пакета документов, прохождение медосмотра, включая беседу с психологом. Все это нельзя сделать за один вечер, с учетом наличия алкогольного опьянения у кандидата.
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Более того, пользователь социальных сетей, распространяющий указанное выше предупреждение, не приводит ни одной ссылки на закон, ни одного довода. Информация о сопровождении в больницу всех лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и последующем их принуждении к заключению контракта и отправке в зону проведения СВО не соответствует действительности. Это фейк!

Жителей российских регионов еще раз просят перепроверять информацию, публикуемую на недостоверных ресурсах. Важно научить перепроверять данные своих пожилых родственников.

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