Всех нетрезвых водителей насильно отправляют на СВО — правда или фейк

Posted 21 октября, 13:39
Published 21 октября, 13:39
Modified 21 октября, 13:41
Updated 21 октября, 13:41
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях пользователи из Новосибирска рассылают сообщение о якобы принуждении пьяных водителей к заключению контрактов для последующей отправки в зону СВО. Источником недостоверной информации является пользователь социальной сети «Одноклассники» с ником Любовь Коновалова. Женщина утверждает следующее:
«Внимание информация!!! Всех задержанных ГИБДД и полицией людей в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницу на освидетельствование, одновременно приезжают представители военкомата и заставляют подписывать контракт на СВО. И никто не может противостоять этому», — пишет женщина на своей странице.
Редакция Atas.Info установила следующее:
Более того, пользователь социальных сетей, распространяющий указанное выше предупреждение, не приводит ни одной ссылки на закон, ни одного довода. Информация о сопровождении в больницу всех лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и последующем их принуждении к заключению контракта и отправке в зону проведения СВО не соответствует действительности. Это фейк!
Жителей российских регионов еще раз просят перепроверять информацию, публикуемую на недостоверных ресурсах. Важно научить перепроверять данные своих пожилых родственников.