Всех нетрезвых водителей насильно отправляют на СВО — правда или фейк

Более того, пользователь социальных сетей, распространяющий указанное выше предупреждение, не приводит ни одной ссылки на закон, ни одного довода. Информация о сопровождении в больницу всех лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и последующем их принуждении к заключению контракта и отправке в зону проведения СВО не соответствует действительности. Это фейк!