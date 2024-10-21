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Posted 21 октября, 09:23

Published 21 октября, 09:23

Modified 21 октября, 09:25

Updated 21 октября, 09:25

Дольщиков обманули

Застройщики в Новосибирске обманули дольщиков на сотни миллионов — как их накажут

21 октября 2024, 09:23
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Дольщиков обманули

Застройщики из Новосибирска обманули дольщиков на 900 млн рублей

Суд поставит точку в деле двух бизнесменов, обманувших дольщиков на сотни миллионов рублей, сообщает прокуратура.

Расследование дела в отношении двух бывших начальников строительных организаций ушло в суд. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.

По версии следствия, с 2015 по 2021 гг. бизнесмены брали деньги у дольщиков для строительства дома в Заельцовском районе. Вложенные средства они похищали. Сама недвижимость достроена вовремя не была.

Потерпевшими признали 225 человек. Застройщики причинили ущерб на более чем 900 млн рублей. Также для легализации криминальных доходов они потратили 77 млн рублей.

Сейчас один фигурант под подпиской о невыезде, а второй под домашним арестом. Теперь их дело рассмотрит суд. Если будет установлена вина фигурантов, то им грозит серьезный срок. Это не единственный обман дольщиков в Новосибирске.

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