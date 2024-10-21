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Posted 21 октября, 08:15

Published 21 октября, 08:15

Modified 21 октября, 08:17

Updated 21 октября, 08:17

Дорогу размыло после дождей

Жители нескольких сел остались без дороги: ливни полностью размыли трассу

21 октября 2024, 08:15
Фото: ТУАД
Дорогу размыло после дождей

Ливни полностью размыли трассу в Новосибирской области

Жители Кыштовского района остались без дороги, проезда к некоторым селам нет, рассказали в Транспортном управлении автодорог (ТУАД) по Новосибирской области.

Ливни затопили, а затем полностью размыли автомобильную дорогу «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“». Сейчас по ней нет проезда. Как сообщили в ТУАД, протяженность дороги составляет 21,6 километра. На ней не было асфальтового покрытия. Соединяла магистраль два села — Новоложниково и Бакейка.

Дорога в Кыштовском районеДорога в Кыштовском районе
Дорога в Кыштовском районе. Фото: ТУАД

 

Специалистом пришлось полностью перекрыть дорогу для безопасности водителей и для проведения работ по восстановлению дорожного полотна. Объезд организовали через село Новоложниково.

Дальнейшие решения будет принимать комиссия по ЧС. Эксперты разработают алгоритм действий для скорейшего возобновления движения.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дорога#Ливни#ЧС
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