Жители нескольких сел остались без дороги: ливни полностью размыли трассу

Posted 21 октября, 08:15
Published 21 октября, 08:15
Modified 21 октября, 08:17
Updated 21 октября, 08:17
Ливни затопили, а затем полностью размыли автомобильную дорогу «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“». Сейчас по ней нет проезда. Как сообщили в ТУАД, протяженность дороги составляет 21,6 километра. На ней не было асфальтового покрытия. Соединяла магистраль два села — Новоложниково и Бакейка.
Специалистом пришлось полностью перекрыть дорогу для безопасности водителей и для проведения работ по восстановлению дорожного полотна. Объезд организовали через село Новоложниково.
Дальнейшие решения будет принимать комиссия по ЧС. Эксперты разработают алгоритм действий для скорейшего возобновления движения.