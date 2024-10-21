Жители нескольких сел остались без дороги: ливни полностью размыли трассу

Ливни затопили, а затем полностью размыли автомобильную дорогу «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“». Сейчас по ней нет проезда. Как сообщили в ТУАД, протяженность дороги составляет 21,6 километра. На ней не было асфальтового покрытия. Соединяла магистраль два села — Новоложниково и Бакейка.