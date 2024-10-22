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Posted 22 октября, 09:03

Published 22 октября, 09:03

Modified 22 октября, 09:05

Updated 22 октября, 09:05

Парни подрались

Бастрыкин требует возбудить дело после избиения сироты в новосибирском колледже

22 октября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Парни подрались
В Новосибирске побили сироту: председатель СК требует возбудить дело, проинформировали в центральном аппарате.

Ситуация случилась в архитектурном колледже. Обучающиеся избили сироту в стенах образовательного учреждения. Информацию об этом предоставил народный избранник Роман Яковлев. По его данным, администрация не приняла никаких мер после конфликта.

Правоохранители уже организовали проверку по факту халатности. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, а затем представить доклад с результатами расследования.

В футбольном клубе тоже произошел конфликт. Там подрались игроки: у одного переломана челюсть.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Драка#Студенты#Александр Бастрыкин
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