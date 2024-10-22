Бастрыкин требует возбудить дело после избиения сироты в новосибирском колледже

Posted 22 октября, 09:03
Published 22 октября, 09:03
Modified 22 октября, 09:05
Updated 22 октября, 09:05
Ситуация случилась в архитектурном колледже. Обучающиеся избили сироту в стенах образовательного учреждения. Информацию об этом предоставил народный избранник Роман Яковлев. По его данным, администрация не приняла никаких мер после конфликта.
Правоохранители уже организовали проверку по факту халатности. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, а затем представить доклад с результатами расследования.
В футбольном клубе тоже произошел конфликт. Там подрались игроки: у одного переломана челюсть.