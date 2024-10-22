Четверых подростков взяли под арест за избиение курьера в Новосибирске

Инцидент произошел 20 октябоя. По версии следствия, молодые люди сговорились и совершили напаление около подъезда одного из домов в микрорайоне Горский на левом берегу Новосибирска. Следствия утверждает, что подростки заранее разработали план и выбрали жертву «по признакам, которые, по их мнению, могли облегчить совершение преступления».