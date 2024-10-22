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Posted 22 октября, 10:29

Published 22 октября, 10:29

Modified 22 октября, 10:31

Updated 22 октября, 10:31

Мужской кулак

Четверых подростков взяли под арест за избиение курьера в Новосибирске

22 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI
Мужской кулак
Агрессивная группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет напала на курьера — мужчину избили и ограбили, рассказали в судебном департаменте Новосибирской области.

Инцидент произошел 20 октябоя. По версии следствия, молодые люди сговорились и совершили напаление около подъезда одного из домов в микрорайоне Горский на левом берегу Новосибирска. Следствия утверждает, что подростки заранее разработали план и выбрали жертву «по признакам, которые, по их мнению, могли облегчить совершение преступления».

В итоге банда напала на мужчину с ножами и перцовыми баллончиками. Пострадавшего ударили ножом по лицу и туловищу. Сами несовершеннолетние отобрали у него телефон и сбежали.

Позже всех злоумышленников задержали. По решению суда, 8-классника в возрасте 14 лет, а также учеников 9 и 10 класса в возрасте 15 лет отправили под домашний арест. 16-летнего студента колледжа отправили под стражу до 20 декабря.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Преступление#Арест#Нападение#Подростки
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