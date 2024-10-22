Четверых подростков взяли под арест за избиение курьера в Новосибирске

Posted 22 октября, 10:29
Published 22 октября, 10:29
Modified 22 октября, 10:31
Updated 22 октября, 10:31
Инцидент произошел 20 октябоя. По версии следствия, молодые люди сговорились и совершили напаление около подъезда одного из домов в микрорайоне Горский на левом берегу Новосибирска. Следствия утверждает, что подростки заранее разработали план и выбрали жертву «по признакам, которые, по их мнению, могли облегчить совершение преступления».
В итоге банда напала на мужчину с ножами и перцовыми баллончиками. Пострадавшего ударили ножом по лицу и туловищу. Сами несовершеннолетние отобрали у него телефон и сбежали.
Позже всех злоумышленников задержали. По решению суда, 8-классника в возрасте 14 лет, а также учеников 9 и 10 класса в возрасте 15 лет отправили под домашний арест. 16-летнего студента колледжа отправили под стражу до 20 декабря.