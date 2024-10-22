Дети массово упали в обморок на школьной линейке в Новосибирской области

Posted 22 октября, 09:05
Published 22 октября, 09:05
Modified 22 октября, 09:07
Updated 22 октября, 09:07
Инцидент случился в одном из райцентров региона 14 октября, но публично об этом стало известно лишь 22 числа. В школе проводилась линейка, которую посвятили памяти одному из выпускников учреждения.
В один момент в обморок упали сразу четыре школьника. Двум из ним было по 8 и 9 лет, другие учатся в старших классах. У одного из несовершеннолетних остановилось сердце: ему вовремя оказали помощь.
Все дети пришли в сознание. Местные жители выдвигают разные версии случившегося. По одной из них, ученики парили электронную сигарету, по другой, они чем-то отравились.
По версии источника, младшеклассники съели что-то не то, старшеклассник оказался голодным, а второй имел проблемы со здоровьем, пишет КП-Новосибирск. В деле уже разбираются правоохранители. Это не единственный случай, когда дети падают в обморок на уроках.