atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 09:05

Published 22 октября, 09:05

Modified 22 октября, 09:07

Updated 22 октября, 09:07

Детям стало плохо

Дети массово упали в обморок на школьной линейке в Новосибирской области

22 октября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Детям стало плохо
В Новосибирской области ученики упали в обморок на линейке, сообщили жители села.

Инцидент случился в одном из райцентров региона 14 октября, но публично об этом стало известно лишь 22 числа. В школе проводилась линейка, которую посвятили памяти одному из выпускников учреждения.

В один момент в обморок упали сразу четыре школьника. Двум из ним было по 8 и 9 лет, другие учатся в старших классах. У одного из несовершеннолетних остановилось сердце: ему вовремя оказали помощь.

Все дети пришли в сознание. Местные жители выдвигают разные версии случившегося. По одной из них, ученики парили электронную сигарету, по другой, они чем-то отравились.

По версии источника, младшеклассники съели что-то не то, старшеклассник оказался голодным, а второй имел проблемы со здоровьем, пишет КП-Новосибирск. В деле уже разбираются правоохранители. Это не единственный случай, когда дети падают в обморок на уроках.

В школе Новосибирска произошло массовое отравление детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детейШколы начали массово закрывать на карантин — в чем причина
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика