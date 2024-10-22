«Это диверсия» — найден виновный в уничтожении рамки для фур на Хилке

Водитель фуры, протаранившей ограничительную рамку для большегрузов на улице Малыгина в районе Хилокского рынка, найден и будет привлечен к административной ответственности. В среду, 23 октября, ограничитель начнут восстанавливать и завершат работы до конца недели, сообщил в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.