«Это диверсия» — найден виновный в уничтожении рамки для фур на Хилке

Posted 22 октября, 05:49
Published 22 октября, 05:49
Modified 22 октября, 06:07
Updated 22 октября, 06:07
Водитель фуры, протаранившей ограничительную рамку для большегрузов на улице Малыгина в районе Хилокского рынка, найден и будет привлечен к административной ответственности. В среду, 23 октября, ограничитель начнут восстанавливать и завершат работы до конца недели, сообщил в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
«Произошла диверсия, на таран взяли рамку нашу ограничительную, полностью ее разрушили…проговорили с прокуратурой, чтобы разобрались в причинах данного случая», — заявил Кодалаев.
Мэр Максим Кудрявцев не исключил, что подобные случаи будут повторяться в дальнейшем. Глава городской администрации поручил изучить возможность установки камеры круглосуточно видеонаблюдения, направленной на ограничительную конструкцию.
Ограничительную рамку грузовик снес в минувшие выходные. Это происходит не в первый раз.