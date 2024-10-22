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Posted 22 октября, 05:49

Published 22 октября, 05:49

Modified 22 октября, 06:07

Updated 22 октября, 06:07

В Новосибирске раскрыта тайна уничтожения рамки на Хилке

«Это диверсия» — найден виновный в уничтожении рамки для фур на Хилке

22 октября 2024, 05:49
Фото: vk.com/hilokskaya_street

В Новосибирске раскрыта тайна уничтожения рамки на Хилке

В мэрии думают, как защитить ограничительную конструкцию от дальнейшего разрушения, рассказал глава городского Дептранса.

Водитель фуры, протаранившей ограничительную рамку для большегрузов на улице Малыгина в районе Хилокского рынка, найден и будет привлечен к административной ответственности. В среду, 23 октября, ограничитель начнут восстанавливать и завершат работы до конца недели, сообщил в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

«Произошла диверсия, на таран взяли рамку нашу ограничительную, полностью ее разрушили…проговорили с прокуратурой, чтобы разобрались в причинах данного случая», — заявил Кодалаев.

Мэр Максим Кудрявцев не исключил, что подобные случаи будут повторяться в дальнейшем. Глава городской администрации поручил изучить возможность установки камеры круглосуточно видеонаблюдения, направленной на ограничительную конструкцию.

Ограничительную рамку грузовик снес в минувшие выходные. Это происходит не в первый раз.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Хилокский рынок#Грузовики
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