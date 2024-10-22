Евлампий Зимоуказатель 23 октября: народные приметы и обряды на погоду

Одним из ключевых обрядов на Евлампия Зимоуказателя было зажигание лучин — деревянных щепок, используемых в качестве источника света. Лучины ставили по углам дома, и по тому, как они горели, определяли, есть ли в жилище нечистая сила. Если огонь часто тух, это считалось признаком, что в доме обитают злые духи, и требовалось очищение. Для этого приглашали знахарку, а в порог дома втыкали лезвие нового ножа со словами: «Кто с лихом в мой дом зайдет, тот его обратно заберет». Через десять дней нож прятали в амбар, и к нему больше не прикасались.