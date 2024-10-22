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Posted 22 октября, 12:20

Published 22 октября, 12:20

Modified 22 октября, 12:20

Updated 22 октября, 12:20

23 октября — Евлампий Зимоуказатель

Евлампий Зимоуказатель 23 октября: народные приметы и обряды на погоду

22 октября 2024, 12:20
Фото: 1MI
23 октября — Евлампий Зимоуказатель

Новосибирцам рассказали о приметах в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября

23 октября — это день, когда православные верующие вспоминают святых мучеников Евлампия и Евлампию, брата и сестру, пострадавших за веру в IV веке. Этот день также носит название Евлампий Зимоуказатель, что связано с приметами и обрядами, которые проводили предки, пытаясь предсказать погоду на зиму.

В народе существовало множество обычаев и суеверий, которые помогали людям справляться с трудностями, очищать пространство и готовиться к наступающей зиме.

История святых Евлампия и Евлампии

Евлампий и Евлампия жили в Никодимии, городе в Малой Азии, во времена правления императора Максимилиана, известного своими жестокими гонениями на христиан. Несмотря на знатное происхождение и языческое воспитание, Евлампий стал христианином и твердо отстаивал свою веру. Когда его привели на суд и подвергли пыткам, он не отрекся от своей религии, смело насмехаясь над преследователями. Его сестра Евлампия, вдохновленная примером брата, также объявила себя христианкой и готова была разделить его судьбу.

Язычники сделали все возможное, чтобы сломить дух брата и сестры, но их пытки оказались бессильны: христиан бросали в котел с кипящей водой и пытались сжечь в огне, но ни одно из этих мучений не принесло вреда. В конце концов, Евлампию обезглавили, и Евлампия, не вынеся утраты брата, умерла от горя.

Евлампий и ЕвлампияЕвлампий и Евлампия
Евлампий и Евлампия. Фото: Икона

Евлампий Зимоуказатель: приметы и традиции

Народный праздник Евлампий Зимоуказатель стал своеобразным ориентиром для русских крестьян. В этот день они пристально наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой будет зима. Например, если 23 октября было грязно и слякотно, считалось, что снег выпадет не раньше праздника Казанской иконы Божией Матери, который отмечают 4 ноября. А если ветер дул с востока или с севера, крестьяне готовились к скорым морозам.

Одним из ключевых обрядов на Евлампия Зимоуказателя было зажигание лучин — деревянных щепок, используемых в качестве источника света. Лучины ставили по углам дома, и по тому, как они горели, определяли, есть ли в жилище нечистая сила. Если огонь часто тух, это считалось признаком, что в доме обитают злые духи, и требовалось очищение. Для этого приглашали знахарку, а в порог дома втыкали лезвие нового ножа со словами: «Кто с лихом в мой дом зайдет, тот его обратно заберет». Через десять дней нож прятали в амбар, и к нему больше не прикасались.

Обряд очищения через огонь

Огонь в этот день играл важную роль. Люди верили, что с его помощью можно избавиться от всего плохого и начать новый этап в жизни с чистого листа. Одной из самых распространенных традиций было сжигание старой одежды. Это символизировало избавление от старых проблем, болезней и неудач. При этом существовала вера, что если прыгнуть через костер и не обжечься, можно продлить молодость и укрепить здоровье.

Прыжки через костерПрыжки через костер
Прыжки через костер. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Огонь в обряде служил не только средством очищения дома, но и своего рода защитой от злых сил. В народе строго следили за тем, чтобы огонь не был потушен с помощью слюны или плевков, так как это могло принести несчастья.

Народные приметы и поверья

В этот день люди также старались предсказать, какой будет зима и наступающий год. Существовало множество примет, связанных с животными и природными явлениями. Например, если собаки вели себя беспокойно, это считалось верным признаком приближающейся непогоды. Если верхушки деревьев еще были покрыты зеленью, это предвещало раннюю весну, а роса на листьях утром говорила о том, что ночные заморозки уже близко.

ЗимаЗима
Зима. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Домашние животные играли важную роль в наблюдениях за погодой и могли служить своеобразными барометрами для определения будущих изменений климата.

Что нельзя делать на Евлампия Зимоуказателя

Наши предки придавали большое значение запретам и ограничениям, которые, как считалось, могли уберечь семью и дом от бед. Так, в этот день категорически запрещалось:

  1. Мести пол — вместе с мусором можно было «вымести» удачу и финансовое благополучие.
  2. Носить украшения — серьги, кольца и другие драгоценности считались предметами, привлекающими нечистую силу. Лишь простые, копеечные украшения не считались опасными.
  3. Употреблять алкоголь — верили, что тот, кто выпьет 23 октября, непременно станет алкоголиком.
  4. Давать в долг спички и свечи — вместе с огнем можно было передать тепло и гармонию из своего дома в чужой.
  5. Гадать — гадания могли навлечь беды и болезни на человека.

Эти запреты касались не только религиозных аспектов, но и бытовых верований, укоренившихся в сознании народа.

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#Алина Гурицкая#Погода#Православие#Россия#Зима#Традиции#Гадание#Народные приметы
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