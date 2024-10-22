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Posted 22 октября, 03:57

Published 22 октября, 03:57

Modified 22 октября, 03:59

Updated 22 октября, 03:59

Мост еще не достроен

ГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в Новосибирске

22 октября 2024, 03:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Мост еще не достроен
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Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Финансирование на строительство новосибирского четвертого моста — не увеличивали, о чем сообщила Atas.info Группа «ВИС».

Министерство транспорта региона ранее заявило, что выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на достройку четвертого моста. В ГК «ВИС» уточнили, что это не совсем достоверная информация.

По концессии, которое заключило правительство и ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК «ВИС»), указанные деньги должны были перечислить еще год назад, но сделали это только сейчас. Сумма входит в утвержденный бюджет и не является дополнительной.

Также в компании назвали причину задержек в строительстве. Оказалось, что Минтранс должен был исполнить финансовые обязательства еще в 2022–2023 годах, но вовремя сделано это не было. В начале текущего года министерство выделило более 700 млн рублей, затем весной еще 460 рублей, однако это не прикрыло и части расходов. Задолженность составляет более 5 млрд рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Бюджет#Деньги#Группа ВИС#4 мост#Минтранс
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