ГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в Новосибирске

Posted 22 октября, 03:57
Published 22 октября, 03:57
Modified 22 октября, 03:59
Updated 22 октября, 03:59
Министерство транспорта региона ранее заявило, что выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на достройку четвертого моста. В ГК «ВИС» уточнили, что это не совсем достоверная информация.
По концессии, которое заключило правительство и ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК «ВИС»), указанные деньги должны были перечислить еще год назад, но сделали это только сейчас. Сумма входит в утвержденный бюджет и не является дополнительной.
Также в компании назвали причину задержек в строительстве. Оказалось, что Минтранс должен был исполнить финансовые обязательства еще в 2022–2023 годах, но вовремя сделано это не было. В начале текущего года министерство выделило более 700 млн рублей, затем весной еще 460 рублей, однако это не прикрыло и части расходов. Задолженность составляет более 5 млрд рублей.