ГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в Новосибирске

Также в компании назвали причину задержек в строительстве. Оказалось, что Минтранс должен был исполнить финансовые обязательства еще в 2022–2023 годах, но вовремя сделано это не было. В начале текущего года министерство выделило более 700 млн рублей, затем весной еще 460 рублей, однако это не прикрыло и части расходов. Задолженность составляет более 5 млрд рублей.