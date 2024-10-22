Хурма — как правильно выбрать, польза, вред и почему вяжет

Хурма родом из Китая, где её выращивали уже более 2 тысяч лет назад. Со временем культура распространилась по миру, и сейчас её можно встретить на рынках Азербайджана, Узбекистана, Турции, Испании и других стран с теплым климатом. Разные сорта хурмы привлекают внимание своим разнообразием цветов — от светло-жёлтого до ярко-оранжевого и даже тёмно-коричневого.