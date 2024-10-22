Хурма — как правильно выбрать, польза, вред и почему вяжет

Posted 22 октября, 06:55
Published 22 октября, 06:55
Modified 22 октября, 06:57
Updated 22 октября, 06:57
Хурма родом из Китая, где её выращивали уже более 2 тысяч лет назад. Со временем культура распространилась по миру, и сейчас её можно встретить на рынках Азербайджана, Узбекистана, Турции, Испании и других стран с теплым климатом. Разные сорта хурмы привлекают внимание своим разнообразием цветов — от светло-жёлтого до ярко-оранжевого и даже тёмно-коричневого.
В России и СНГ хурму традиционно привозят из Азербайджана, Турции и Узбекистана. Сорта варьируются от крупных плодов с плотной мякотью до маленьких, нежных ягод, которые буквально тают во рту.
Многие сталкивались с ситуацией, когда хурма оказывается вязкой, оставляя неприятные ощущения во рту. Этот эффект возникает из-за высокого содержания танинов — веществ, которые отвечают за терпкость. В незрелых плодах концентрация танинов особенно высока, поэтому хурма «вяжет».
Некоторые сорта, такие как «королек» или «хиакуме», изначально менее терпкие, и их можно есть, не дожидаясь полного созревания. Вяжущие же сорта, такие как «хачия», требуют полного созревания. В этот момент мякоть плода становится почти жидкой и сладкой, а терпкость исчезает.
Правильный выбор хурмы — залог вкусового наслаждения. При покупке обращайте внимание на:
Также стоит учитывать сорт. Если вы не хотите терпкости, выбирайте «королек», который можно есть и в полуспелом виде. Для тех, кто любит более сладкие и мягкие плоды, подойдут сорта, которые вызревают до состояния «желе».
Если вы купили незрелую вяжущую хурму, не беда! Есть несколько способов, как сделать её сладкой:
Хурма — это настоящая кладезь витаминов и минералов. Она богата:
Хурму рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, авитаминозе. Она способствует улучшению состояния кожи и является натуральным антисептиком.
Несмотря на всю пользу, хурма может быть вредна при некоторых состояниях здоровья. Людям с сахарным диабетом стоит ограничить её потребление из-за высокого содержания сахаров. Также хурма может вызвать запоры у людей с предрасположенностью к проблемам с пищеварением из-за большого количества дубильных веществ.
Еще одно важное предупреждение — хурму не стоит сочетать с молочными продуктами. Такое сочетание может привести к расстройству желудка.
В современном мире хурма не ограничивается только свежим потреблением. Из неё готовят джемы, пастилу, сушат, добавляют в салаты и десерты. Сочетание хурмы с орехами, йогуртами или даже мясными блюдами позволяет создать оригинальные и вкусные рецепты.