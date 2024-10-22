atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 06:55

Published 22 октября, 06:55

Modified 22 октября, 06:57

Updated 22 октября, 06:57

Хурма разных видов

Хурма — как правильно выбрать, польза, вред и почему вяжет

22 октября 2024, 06:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Хурма разных видов

Жителям Новосибирска рассказали, как выбрать не вяжущую хурму

Осень — время хурмы, когда на прилавках появляются яркие плоды этого восточного фрукта. Популярная в России, хурма известна не только своим сладким вкусом, но и целым списком полезных свойств. Однако не все знают, как правильно выбрать этот фрукт, чтобы он не вязал. Разберемся во всех тонкостях.

Откуда привозят хурму

Хурма родом из Китая, где её выращивали уже более 2 тысяч лет назад. Со временем культура распространилась по миру, и сейчас её можно встретить на рынках Азербайджана, Узбекистана, Турции, Испании и других стран с теплым климатом. Разные сорта хурмы привлекают внимание своим разнообразием цветов — от светло-жёлтого до ярко-оранжевого и даже тёмно-коричневого.

В России и СНГ хурму традиционно привозят из Азербайджана, Турции и Узбекистана. Сорта варьируются от крупных плодов с плотной мякотью до маленьких, нежных ягод, которые буквально тают во рту.

Почему хурма вяжет

Многие сталкивались с ситуацией, когда хурма оказывается вязкой, оставляя неприятные ощущения во рту. Этот эффект возникает из-за высокого содержания танинов — веществ, которые отвечают за терпкость. В незрелых плодах концентрация танинов особенно высока, поэтому хурма «вяжет».

Некоторые сорта, такие как «королек» или «хиакуме», изначально менее терпкие, и их можно есть, не дожидаясь полного созревания. Вяжущие же сорта, такие как «хачия», требуют полного созревания. В этот момент мякоть плода становится почти жидкой и сладкой, а терпкость исчезает.

Хурма РомашкаХурма Ромашка
Хурма Ромашка. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Как выбрать хурму

Правильный выбор хурмы — залог вкусового наслаждения. При покупке обращайте внимание на:

  • Цвет плода: Он должен быть равномерным, без зелёных пятен. Чем ярче плод, тем больше шансов, что он созрел.
  • Текстуру: Спелая хурма должна быть мягкой, но не слишком. Если плод слишком твердый, значит, он не дозрел, а если слишком мягкий — перезрел.
  • Плодоножка: Сухая и коричневая плодоножка говорит о зрелости плода.

Также стоит учитывать сорт. Если вы не хотите терпкости, выбирайте «королек», который можно есть и в полуспелом виде. Для тех, кто любит более сладкие и мягкие плоды, подойдут сорта, которые вызревают до состояния «желе».

Как убрать вяжущий вкус хурмы

Если вы купили незрелую вяжущую хурму, не беда! Есть несколько способов, как сделать её сладкой:

  • Заморозка: Поместите хурму в морозильник на несколько часов. После размораживания терпкость исчезает.
  • Этилен: Хурма, как и многие фрукты, быстрее дозревает при контакте с другими плодами, выделяющими этилен. Поместите её в пакет с яблоками или бананами, и она дозреет за 1-2 дня.
  • Тёплая вода: Замочите хурму на несколько часов в теплой воде. Это смягчит плод и уберёт терпкость, хотя может снизить содержание витаминов.

Полезные свойства хурмы

Хурма — это настоящая кладезь витаминов и минералов. Она богата:

  • Витамином А: Способствует здоровью кожи и зрения, помогает бороться с инфекциями.
  • Витамином С: Укрепляет иммунную систему, помогает в усвоении железа и защищает клетки от окислительного стресса.
  • Йодом: Поддерживает работу щитовидной железы.
  • Железом и магнием: Способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и борются с анемией.
  • Пищевыми волокнами: Помогают наладить пищеварение, предотвращая запоры и улучшая обмен веществ.

Хурму рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, авитаминозе. Она способствует улучшению состояния кожи и является натуральным антисептиком.

Два вида хурмыДва вида хурмы
Два вида хурмы. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Вред хурмы: когда следует быть осторожным

Несмотря на всю пользу, хурма может быть вредна при некоторых состояниях здоровья. Людям с сахарным диабетом стоит ограничить её потребление из-за высокого содержания сахаров. Также хурма может вызвать запоры у людей с предрасположенностью к проблемам с пищеварением из-за большого количества дубильных веществ.

Еще одно важное предупреждение — хурму не стоит сочетать с молочными продуктами. Такое сочетание может привести к расстройству желудка.

Хурма на вашем столе

В современном мире хурма не ограничивается только свежим потреблением. Из неё готовят джемы, пастилу, сушат, добавляют в салаты и десерты. Сочетание хурмы с орехами, йогуртами или даже мясными блюдами позволяет создать оригинальные и вкусные рецепты.

Овсянка, сэр! Что важно знать о кашах прежде чем их готовить
Узнать подробнее
Читайте также:
Доктор Мясников сообщил о пользе фруктов и овощей в борьбе с атеросклерозомПольза и вред орехов для организма человекаВрачи рассказали о пользе и вреде заменителей дорогих лекарств
#Алина Гурицкая#Россия#Здоровье#Питание#Фрукты#Диета#Хурма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика