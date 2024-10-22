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Posted 22 октября, 09:58

Published 22 октября, 09:58

Modified 22 октября, 10:00

Updated 22 октября, 10:00

Общежития построены в рамках нацпроекта «Наука и университеты»

Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри

22 октября 2024, 09:58
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Общежития построены в рамках нацпроекта «Наука и университеты»
Самые современные общежития Новосибирского государственного университета оценил корреспондент Atas.Info

Два 6-этажных кирпичных здания, при взгляде с высоты имеющие крестообразную форму, построены за «старым» главным корпусом НГУ на улице Пирогова. Их возводили в рамках первой очереди нового университетского кампуса, которая включает в себя еще досуговый и учебный корпуса Специализированного учебно-научного центра (физматшколы). Общежития сдали перед началом учебного года и сейчас значительная часть комнат уже заселена.

Внешне новые общежития выглядят очень стильноВнешне новые общежития выглядят очень стильно
Внешне новые общежития выглядят очень стильноВнешне новые общежития выглядят очень стильно
Внешне новые общежития выглядят очень стильноВнешне новые общежития выглядят очень стильно
Внешне новые общежития выглядят очень стильно. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Внутри местами еще витает запах краски и штукатурки. Отделка коридоров выполнена в приглушенных тонах, предусмотрены большие панорамные окна. Основная часть комнат рассчитана на проживание двух человек. Они обставлены новой мебелью, и что важно: каждый, кто жил в общежитии, помнит, что постоянно возникает проблема хранения вещей. Тут она решена грамотно: помимо того, что каждого в комнате есть свой собственный вместительный шкаф, большие ящики для хранения предусмотрены под кроватью. Ну и конечно, в каждой комнате есть санузел с душем.

В первую очередь, сюда заселяли магистрантовВ первую очередь, сюда заселяли магистрантов
В первую очередь, сюда заселяли магистрантовВ первую очередь, сюда заселяли магистрантов
В первую очередь, сюда заселяли магистрантовВ первую очередь, сюда заселяли магистрантов
В первую очередь, сюда заселяли магистрантов. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Есть в новых корпусах и одноместные комнаты. Туда в основном заселяют аспирантов.

«Здесь есть холодильник, микроволновка, отдельный санузел. Ну и в целом, мне нравится, что здесь достаточно много места, достаточно много полок и ящиков. Комната по размерам хоть и не очень большая, но из-за этого получается достаточно много места, чтобы все вещи спрятать», — показывает нам свое жилье аспирантка НГУ Елена Юношева.
Одноместные комнаты выглядят очень уютноОдноместные комнаты выглядят очень уютно
Одноместные комнаты выглядят очень уютноОдноместные комнаты выглядят очень уютно
Одноместные комнаты выглядят очень уютноОдноместные комнаты выглядят очень уютно
Одноместные комнаты выглядят очень уютно. Фото: Артем Шершнев. atas.info

На этажах оборудованы общие кухни-гостиные. Они оборудованы стеклокерамическими варочными поверхностями, микроволновками, холодильниками. Но это не совсем привычное место для приготовления пищи — в просторном помещении диван, большой стол, барная стойка, телевизор.

«Здесь можно готовить и отдыхать. Вместе с друзьями смотреть футбол или еще что-нибудь», — говорит студент 1 курса магистратуры НГУ Александр Лисин.
Просто кухней это помещение даже как-то неловко называтьПросто кухней это помещение даже как-то неловко называть
Просто кухней это помещение даже как-то неловко называтьПросто кухней это помещение даже как-то неловко называть
Просто кухней это помещение даже как-то неловко называтьПросто кухней это помещение даже как-то неловко называть
Просто кухней это помещение даже как-то неловко называть. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В двух корпусах есть несколько типов общественных пространств. Помимо кухонь-гостиных предусмотрены помещения побольше, с мягкой мебелью и большими плазменными экранами. Есть и просторные залы-коворкинги, где предусмотрено все необходимое для занятий.

Тут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятияТут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятия
Тут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятияТут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятия
Тут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятияТут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятия
Тут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятияТут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятия
Тут студенты могут отдыхать, заниматься и проводить самые разные мероприятия. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Подвал занят хозяйственными помещениями.

«В общежитии две прачечных с достаточным количеством стиральных машинок, плюс машины для сушки белья. Очень удобно для всех студентов. Прачечная в доступе свободном, по предварительной записи», — рассказывает заместитель начальника управления студенческими общежитиями НГУ Наталья Савина.

По соседству с прачечной — дополнительное помещение для сушки, оборудованное электросушилками. И ряды шкафов, оснащенных кодовыми замками. Это просторные индивидуальные ячейки для хранения, пользоваться которыми постояльцы общежития могут самостоятельно в любое время.

Подвал светлый и аккуратныйПодвал светлый и аккуратный
Подвал светлый и аккуратный. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Впрочем, есть у студентов и претензии к проектировщикам. В первую очередь, они касаются отсутствия разъёмов под Ethernet-кабель и самих кабелей. Подключение к высокоскоростному проводному интернету не запланировано, только сеть Wi-Fi, которая с 1 октября бесплатно работает в тестовом режиме. А вот потом за ее использование придется платить, что не вызывает восторгов у жильцов.

Плата за проживание в современных общежитиях весьма гуманна — около 6 тысяч рублей за семестрПлата за проживание в современных общежитиях весьма гуманна — около 6 тысяч рублей за семестр
Плата за проживание в современных общежитиях весьма гуманна — около 6 тысяч рублей за семестр. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Вторая очередь нового кампуса предусматривает появление корпуса поточных аудиторий, учебно-научного центра Института медицины НГУ и университетского научно-исследовательский центр. А в составе третьей и четвертой очередей, к 2029 году, будут построены еще несколько общежитий, рассчитанных на размещение 2 тысяч студентов.

Видео: Артем Шершнев. atas.info. В двух новых общежитиях могут разместиться 690 человек

До ввода в эксплуатацию первой очереди нового кампуса в НГУ насчитывалось десять общежитий, большинство из которых — панельные здания, построенные в 60-е годы. В 1972 ввели в строй две секции многоэтажного общежития № 8, в 2011-12 годах завершили строительство высотных общежитий для магистрантов и аспирантов № 1а и № 1б.

В большинстве применена так называемая блочная система: в блок с одним санузлом объединена большая комната, где живут 3-4 студента младших курсов и комната поменьше, рассчитанная на одного-двух старшекурсников.

Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля «Графит науки»Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля «Графит науки»
Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля "Графит науки"Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля "Графит науки"
Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля "Графит науки"Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля "Графит науки"
Часть старых общежитий украшены граффити, созданными в рамках фестиваля «Графит науки». Фото: Артем Шершнев. atas.info
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