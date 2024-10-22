Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри

Posted 22 октября, 09:58
Published 22 октября, 09:58
Modified 22 октября, 10:00
Updated 22 октября, 10:00
Два 6-этажных кирпичных здания, при взгляде с высоты имеющие крестообразную форму, построены за «старым» главным корпусом НГУ на улице Пирогова. Их возводили в рамках первой очереди нового университетского кампуса, которая включает в себя еще досуговый и учебный корпуса Специализированного учебно-научного центра (физматшколы). Общежития сдали перед началом учебного года и сейчас значительная часть комнат уже заселена.
Внутри местами еще витает запах краски и штукатурки. Отделка коридоров выполнена в приглушенных тонах, предусмотрены большие панорамные окна. Основная часть комнат рассчитана на проживание двух человек. Они обставлены новой мебелью, и что важно: каждый, кто жил в общежитии, помнит, что постоянно возникает проблема хранения вещей. Тут она решена грамотно: помимо того, что каждого в комнате есть свой собственный вместительный шкаф, большие ящики для хранения предусмотрены под кроватью. Ну и конечно, в каждой комнате есть санузел с душем.
Есть в новых корпусах и одноместные комнаты. Туда в основном заселяют аспирантов.
«Здесь есть холодильник, микроволновка, отдельный санузел. Ну и в целом, мне нравится, что здесь достаточно много места, достаточно много полок и ящиков. Комната по размерам хоть и не очень большая, но из-за этого получается достаточно много места, чтобы все вещи спрятать», — показывает нам свое жилье аспирантка НГУ Елена Юношева.
На этажах оборудованы общие кухни-гостиные. Они оборудованы стеклокерамическими варочными поверхностями, микроволновками, холодильниками. Но это не совсем привычное место для приготовления пищи — в просторном помещении диван, большой стол, барная стойка, телевизор.
«Здесь можно готовить и отдыхать. Вместе с друзьями смотреть футбол или еще что-нибудь», — говорит студент 1 курса магистратуры НГУ Александр Лисин.
В двух корпусах есть несколько типов общественных пространств. Помимо кухонь-гостиных предусмотрены помещения побольше, с мягкой мебелью и большими плазменными экранами. Есть и просторные залы-коворкинги, где предусмотрено все необходимое для занятий.
Подвал занят хозяйственными помещениями.
«В общежитии две прачечных с достаточным количеством стиральных машинок, плюс машины для сушки белья. Очень удобно для всех студентов. Прачечная в доступе свободном, по предварительной записи», — рассказывает заместитель начальника управления студенческими общежитиями НГУ Наталья Савина.
По соседству с прачечной — дополнительное помещение для сушки, оборудованное электросушилками. И ряды шкафов, оснащенных кодовыми замками. Это просторные индивидуальные ячейки для хранения, пользоваться которыми постояльцы общежития могут самостоятельно в любое время.
Впрочем, есть у студентов и претензии к проектировщикам. В первую очередь, они касаются отсутствия разъёмов под Ethernet-кабель и самих кабелей. Подключение к высокоскоростному проводному интернету не запланировано, только сеть Wi-Fi, которая с 1 октября бесплатно работает в тестовом режиме. А вот потом за ее использование придется платить, что не вызывает восторгов у жильцов.
Вторая очередь нового кампуса предусматривает появление корпуса поточных аудиторий, учебно-научного центра Института медицины НГУ и университетского научно-исследовательский центр. А в составе третьей и четвертой очередей, к 2029 году, будут построены еще несколько общежитий, рассчитанных на размещение 2 тысяч студентов.
До ввода в эксплуатацию первой очереди нового кампуса в НГУ насчитывалось десять общежитий, большинство из которых — панельные здания, построенные в 60-е годы. В 1972 ввели в строй две секции многоэтажного общежития № 8, в 2011-12 годах завершили строительство высотных общежитий для магистрантов и аспирантов № 1а и № 1б.
В большинстве применена так называемая блочная система: в блок с одним санузлом объединена большая комната, где живут 3-4 студента младших курсов и комната поменьше, рассчитанная на одного-двух старшекурсников.