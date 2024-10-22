Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри

Внутри местами еще витает запах краски и штукатурки. Отделка коридоров выполнена в приглушенных тонах, предусмотрены большие панорамные окна. Основная часть комнат рассчитана на проживание двух человек. Они обставлены новой мебелью, и что важно: каждый, кто жил в общежитии, помнит, что постоянно возникает проблема хранения вещей. Тут она решена грамотно: помимо того, что каждого в комнате есть свой собственный вместительный шкаф, большие ящики для хранения предусмотрены под кроватью. Ну и конечно, в каждой комнате есть санузел с душем.