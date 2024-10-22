Когда начнутся осенние каникулы — называем даты

Posted 22 октября, 01:36
Published 22 октября, 01:36
Modified 22 октября, 01:38
Updated 22 октября, 01:38
Российские школьники готовятся к первым осенним каникулам. Они начнутся 28 октября и пройдут до 3 ноября. Этот срок стандартный, но образовательное учреждение само устанавливает даты, поэтому они могут отличаться, но совсем незначительно.
Бонусом станет то, что 4 ноября — это тоже выходной день в России. В это время отмечается День народного единства. Благодаря этому, дети отдохнут чуть больше. На занятия школьники выйдут уже 5 ноября, во вторник.
В одной из городских школ случилось массовое отравление детей. Произошло это после протравки насекомых.