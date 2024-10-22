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Posted 22 октября, 01:36

Published 22 октября, 01:36

Modified 22 октября, 01:38

Updated 22 октября, 01:38

Каникулы скоро начнутся

Когда начнутся осенние каникулы — называем даты

22 октября 2024, 01:36
Фото: Изображение Midjourney
Каникулы скоро начнутся

Названы даты осенних каникул для школьников в Новосибирской области

В Новосибирской области дети вот-вот уйдут на каникулы: даты рекомендовало министерство образования.

Российские школьники готовятся к первым осенним каникулам. Они начнутся 28 октября и пройдут до 3 ноября. Этот срок стандартный, но образовательное учреждение само устанавливает даты, поэтому они могут отличаться, но совсем незначительно.

Бонусом станет то, что 4 ноября — это тоже выходной день в России. В это время отмечается День народного единства. Благодаря этому, дети отдохнут чуть больше. На занятия школьники выйдут уже 5 ноября, во вторник.

В одной из городских школ случилось массовое отравление детей. Произошло это после протравки насекомых.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Каникулы
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